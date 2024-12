Napoli-Lazio, Conte ha già scelto la formazione: sarà “rivoluzione” al Maradona!

Manca sempre meno alla prossima sfida tra Napoli e Lazio. Gli azzurri ospiteranno i capitolini dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia.

In casa Napoli non c’è tempo per pensare all’ultima sconfitta in Coppa Italia. Gli azzurri son chiamati a reagire e dovranno farlo al meglio ancora contro la Lazio. I capitolini hanno sconfitti i partenopei per ben 3-1, ma questa sera al Maradona la musica sarà ben diversa. All’Olimpico si è vista una squadra del tutto inedita, motivo per il quale Antonio Conte avrebbe già scelto la formazione ideale per la partita in programma questa sera.

La posta in palio è davvero molto alta, ancor più dopo il successo dell’Atalanta che ha conquistato il primo posto in classifica. A tal proposito, Antonio Conte conosce l’importanza del match e non vorrà farsi trovare impreparato. Non a caso, l’allenatore azzurro avrebbe già scelto l’undici titolare per la partita del Maradona.

Conte ha scelto la formazione: le ultimissime in casa Napoli

Manca davvero poco alla sfida di campionato tra Napoli e Lazio. Gli azzurri sono “obbligati” a vincere per riconquistare il primo posto in classifica ai danni dell’Atalanta. A tal proposito, come riportato da “Sky” Antonio Conte avrebbe già scelto la formazione titolare per l’importante match. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Lobotka, Anguissa, McTominay, Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos.

Il Napoli cambierà tanto rispetto alla sfida in Coppa Italia, dove Antonio Conte ha dato spazio alle cosiddette “riserve”. In campionato, però, il discorso è totalmente diverso con l’allenatore che si affiderà ai suoi uomini migliori. Al tempo stesso, anche Marco Baroni cambierà tanto. I capitolini dovranno fare a meno di Rovella (squalificato), ma potranno contare sui recuperi di Nuno Tavares sulla fascia sinistra e Dia che andrà a rinforzare ancor più l’attacco.