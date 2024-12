Mercato Napoli, non solo Raspadori: la Roma tenta un altro azzurro

Arrivano novità in merito al mercato in uscita della SSC Napoli: la Roma starebbe monitorando sia Giacomo Raspadori che un altro azzurro. La rivelazione sorprende tutti.

Il mercato di gennaio rischia di essere molto movimentato in casa Napoli: a tenere banco sono i possibili colpi che gli azzurri potrebbero decidere di mettere a segno per rinforzare ulteriormente le risorse a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico ha fatto capire più volte che l’organico attuale, soprattutto nell’ottica di un ritorno in Europa, va rinforzato e già a gennaio potrebbe esserci qualche movimento, con il reparto difensivo che è fortemente messo sotto la lente d’ingrandimento a tal riguardo.

Di pari passo, vanno seguiti gli aggiornamenti anche per quanto concerne il mercato in uscita. Tanti i nomi nella lista dei possibili partenti, ma in queste settimane si è parlato molto di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo non sta vivendo il suo momento migliore da quando veste la maglia della SSC Napoli e la prova contro la Lazio di Coppa Italia rischia di essere solo la punta dell’iceberg. Oltre alla Juventus, il numero 81 azzurro è stato accostato anche alla Roma, a caccia di un rinforzo nel reparto offensivo: il club giallorosso, secondo il giornalista Paolo Paganini, starebbe sondando il terreno anche per Giovanni Simeone.

Ultimissime calciomercato Napoli, la Roma monitora Raspadori e Simeone

La Roma avrebbe messo gli occhi sia su Giacomo Raspadori che su Giovanni Simeone: la rivelazione arriva dal giornalista Paolo Paganini a Rai Sport.

Di seguito, quanto dichiarato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Rivoluzione Roma a gennaio e ci saranno tanti cambiamenti. Sicuro un innesto in attacco, piacciono Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone del Napoli”.

Il club capitolino, dunque, potrebbe guardare in casa Napoli per rinforzare il proprio reparto di attacco. Una situazione a cui il Napoli, almeno per ora, sembra reagire senza particolari patemi. Entrambi i calciatori, più volti, sono stati blindati dallo stesso Antonio Conte, anche se non è escluso che il tutto possa cambiare in caso di un’offerta di un certo tipo. Per questo, i giallorossi dovranno essere in grado di formulare una proposta difficile da rifiutare per la società del presidente Aurelio De Laurentiis, soprattutto se si considera a gennaio, storicamente, è sempre complicato muoversi sul mercato. Una situazione tutta in divenire e che, sicuramente, sta già scatenando il dibattito tra i tifosi di fede azzurra.