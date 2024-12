“È concentrato solo sul Napoli”: l’annuncio sull’azzurro fa sognare i tifosi!

In casa Napoli si lavora ad un alcune situazioni complesse. Intanto, un azzurro ha fatto sapere di esser concentrato solo sulla stagione in corso.

La stagione del Napoli prosegue al meglio e ovviamente il merito è di Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha saputo ridare entusiasmo alla squadra, riportandola dove merita di stare. Ad oggi, gli azzurri occupano la seconda posizione in classifica con una gara in meno rispetto all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il match mancante è proprio quello che andrà in scena stasera contro la Lazio. La posta in palio sarà altissima, motivo per il quale servirà una prestazione importante da parte dell’undici titolare.

Uno degli “intoccabili” in questa stagione è sicuramente Alex Meret. Quest’ultimo, gode della fiducia illimitata di Antonio Conte che ancor prima di approdare in Campania aveva già scelto il portiere titolare. Ad aiutare ulteriormente l’italiano son state però le sue prestazioni, in quanto in più occasioni è riuscito a rendersi protagonista. Oltre a tutto ciò, però, l’aspetto che preoccupa la piazza è legata al futuro del calciatore. Quest’ultimo, ha avviato i contatti per un rinnovo che però fatica a decollare.

Meret, priorità alla stagione in corso: il futuro è un rebus

Il futuro di Alex Meret resta ancora in bilico. Da diverse settimane, il calciatore e il suo entourage stanno lavorando al possibile prolungamento contrattuale con il club azzurro. I contatti sono frequenti, ma ad oggi non è stato registrato alcun accordo definitivo. A tal proposito, come riportato da “TuttoSport” l’estremo difensore sarebbe attualmente concentrato solo ed esclusivamente sulla stagione in corso. Il giocatore non sembrerebbe “distratto” dalle voci legate al futuro ed avrebbe deciso di dare massima priorità alla squadra.

Si tratta, quindi, di una dimostrazione molto importante da parte di Alex Meret. Quest’ultimo, nel corso dei suoi anni a Napoli è cresciuto molto anche come persona motivo per il quale lavorerà con grossa attenzione al futuro. In primis, è la stessa società azzurra a voler trovare l’accordo per il rinnovo, vista la fiducia di Antonio Conte nei confronti dell’estremo difensore.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’andamento della trattativa. Infatti, nel minor tempo possibile, si proverà a raggiungere un accordo definitivo che garantisca la permanenza del calciatore in Campania. Quindi, la vicenda verrà seguita con moltissima attenzione in quanto potrebbe avere degli sviluppi improvvisi in una direzione o nell’altra.