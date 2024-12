Conte dopo Napoli-Lazio: “Abbiamo un difetto nel gioco”, poi le parole a sorpresa sulla prestazione

Napoli Lazio 0-1, arrivano le dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni di Dazn nel post partita del Maradona.

Piove sul bagnato a Napoli: finisce 0-1 in favore degli ospiti. Decisiva la rete di Isaksen che al minuto 79 piega gli azzurri e toglie la vetta al Napoli: in questo momento la squadra di Conte è seconda a quota 32 punti, a -2 dall’Atalanta di Giampiero Gasperini. Una sconfitta pesante poichè la stessa Lazio si è portata a -1 dai partenopei e ci sono ancora Inter e Fiorentina che hanno una partita in meno ed hanno collezionato fin qui ben 31 punti. Una classifica davvero cortissima. Ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Napoli Lazio, Conte: “Non sono deluso, dobbiamo lavorare ancora”

In merito al match, Conte ha analizzato i difetti nella sconfitta del suo Napoli contro la Lazio: “Troppi cross imprecisi? Si, assolutamente. Penso che la partita di oggi abbia detto chiaramente che la strada per cui stiamo lavorando è quella giusta. La nostra idea è quella di dominare l’avversario. C’è da migliorare sull’ultimo passaggio, questa non è la prima volta che accade”.

L’allenatore partenopeo ha poi dato un giudizio sulla gara svolta dai suoi: “Non sono dispiaciuto per la prestazione perchè hanno fatto una gara buona con grande spirito ed impegno. La Lazio non è una meteora e sta facendo benissimo. Non sono assolutamente deluso e so che durante un percorso ci possono essere degli ostacoli, probabilmente anche altri in futuro, ma quello che voglio vedere è proprio ciò che abbiamo fatto oggi“.

Sulle troppe ripartenze subìte, ha affermato: “Impreparati sulle ripartenze? È inevitabile che se tu porti una pressione così alta, è possibile che vi siano delle ripartenze dove dovremmo essere più preparati. Fa parte del processo di crescita, mi fa piacere che la squadra rimane attiva senza difendersi in maniera bassa e giocando passivamente. Penso che questo percorso ci stia dando buoni frutti. Continuiamo a lavorare con questi concetti perché non voglio vedere una squadra remissiva. Negli ultimi 30 metri dobbiamo avere più qualità e sul cross e sul tiro“.