Napoli-Lazio, i tifosi biancocelesti credono nel bis: folla alla partenza della squadra – IL POST

Grande entusiasmo in casa Lazio dopo la vittoria per 3-1, in Coppa Italia, in occasione dell’ultima sfida contro il Napoli: la folla alla partenza dei biancocelesti fa il giro del web.

In casa Napoli si attende la prossima sfida di campionato contro la Lazio, contro cui gli azzurri vorranno riprendersi la propria rivincita dopo la sconfitta per 3-1 incassata contro i biancocelesti. La speranza da parte dei tifosi è che il ritorno all’undici titolare possa ridare equilibrio e stabilità alla compagine allenata da Antonio Conte, chiamato a dare una risposta concreta all‘Atalanta in classifica (i bergamaschi hanno battuto il Milan nell’anticipo di venerdì sera, ndr).

Per i biancocelesti, però, l’entusiasmo è alle stelle, complice un inizio di stagione quasi a sorpresa, considerando quello che era l’ambiente soltanto qualche mese fa, senza dimenticare le perplessità della piazza in merito alla scelta di Baroni. Il risultato positivo contro gli azzurri ha mandato ulteriormente in visibilio i tifosi della squadra capitolina, che allo stadio Diego Armando Maradona vorranno giocare un altro scherzetto ai partenopei. In campo si vedrà tutt’altra squadra, motivo per cui è lecito aspettarsi quanto meno una reazione da Romelu Lukaku e compagni.

News SSC Napoli, dilaga l’entusiasmo in casa Lazio: le immagini da Roma

Le immagini da Roma non lasciano dubbi: almeno per quanto concerne l’altra metà della Capitale di fede biancoceleste, l’entusiasmo dei tifosi è ormai alle stelle, soprattutto dopo la vittoria degli uomini di Baroni contro la SSC Napoli nell’ultima sfida di Coppa Italia.

In seguito a questa soddisfazione, la Lazio cercherà di sfruttare la scia emotiva per darsi uno slancio anche in vista del secondo atto che andrà in scena tra poco più di ventiquattro ore allo stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, è attesa una grandissima risposta da parte dei supporters del club del presidente Aurelio De Laurentiis. Antonio Conte e i suoi ragazzi potranno contare sull’appoggio del proprio stadio di casa per mandare un ulteriore segnale importante a tutta la Serie A, oltre che alla Lazio e, in linea più generica, all’Atalanta che dopo la vittoria contro il Milan ha scavalcato momentaneamente gli azzurri.

Intanto, giusto per dare un’idea sull’importanza della sfida anche per quanto riguarda la controparte, le immagini che arrivano in questi minuti da Roma, pubblicate dalla società laziale sui propri canali ufficiali, hanno fatto in poco tempo il giro della rete.