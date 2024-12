Duello Inter-Napoli, che risposta di Inzaghi a Conte: il messaggio non lascia dubbi

Dopo la vittoria della sua Inter contro il Parma, Simone Inzaghi ha dato una risposta importante ad Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte ha detto addio ai sogni di gloria di vincere la Coppa Italia. Gli azzurro, infatti, hanno perso ieri sera allo Stadio Olimpico per 3-1 contro la Lazio di Marco Baroni.

Dopo questo ko , di fatto, lo stesso Conte è finito nel mirino della critica, visto che ha cambiato l’intera squadra contro il team capitolino. Il tecnico pugliese, nel classico post partita, ha ribadito la differenza tra la sua rosa e quella di squadre come Inter ed Atalanta. Mentre nella serata di oggi, dopo che la sua squadra ha travolto il Parma per 3-1, Simone Inzaghi ha risposto all’allenatore del Napoli.

Inter, Simone Inzaghi risponde a Conte: “Dieci anni fa, l’Inter non si qualificava neanche in Champions!

Il tecnico nerazzurro, esattamente nella conferenza stampa del post partita, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Sono innamorato dei miei 25 giocatori, e non li scambierei con nessuno al mondo. Loro mi hanno dato tuto. Ieri c’è stato il sorteggio del Mondiale per Club e sono stato orgoglioso del percorso fatto da quando sono qui. L’Inter dieci anni fa non riusciva a qualificarsi per la Champions League, mentre ora siamo assieme a squadre fortissime”.

Simone Inzaghi ha poi concluso il suo intervento: “Questa è davvero una grandissima soddisfazione. Tale gioia va condivisa con tutti i ragazzi, visto il loro grandissimo percorso per arrivare in America“. La lotta scudetto, dunque, sta diventando sempre più accesa, visto anche la vittoria dell’Atalanta. I bergamaschi, infatti, hanno sconfitto questa sera il Milan di Paulo Fonseca.

Con questa vittoria, di fatto, la ‘Dea’ si è portata al primo posto con due punti di vantaggio dal Napoli di Antonio Conte e tre dall’Inter di Simone Inzaghi. Il team partenopeo, dopo il ko rimediato ieri in Coppa Italia, domenica deve cercare di fare di tutto per battere la Lazio di Marco Baroni per cercare di tornare alla guida della classifica del campionato di Serie A.

Proprio per tutti questi motivi, per la sfida dello Stadio Diego Armando Maradona contro il team laziale c’è tantissima attesa sia nella tifoseria azzurra che nei vari media. La palla, dunque, ora passa al Napoli di Antonio Conte, anche per rispondere alle critiche subite dopo il ko rimediato in Coppa Italia.