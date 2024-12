Frustalupi duro: “Non mi aspettavo il Napoli primo. L’ultima stagione è stata complessa. Mercato? Meglio non parlarne”

Nicolò Frustalupi, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando la complessità della stagione scorsa e tanto altro.

L’ultima stagione del Napoli è stata disastrosa. Dopo la vittoria dello Scudetto, la società e i tifosi hanno dovuto fare i conti con un’annata del tutto fallimentare. In Campania si son succeduti ben tre allenatori: Garcia, Mazzarri e infine Calzona. Forse, proprio il periodo targato Mazzarri è stato uno dei “migliori”, nonostante però i risultati non siano mai decollati.

Accanto a Walter Mazzarri, come sempre, sedeva Nicolò Frustalupi. Quest’ultimo, è tornato a Napoli insieme al tecnico nella veste di allenatore in seconda. L’esperienza in Campania è durata solo pochi mesi, ma l’esperto ha voluto analizzare nuovamente quanto accaduto. A tal proposito, si è lasciato andare ad una lunga intervista dove sono stati analizzati alcuni dettagli chiave.

Frustalupi: “Mazzarri ha portato in alto il nome del Napoli”

Nicolò Frustalupi, allenatore e vice di Mazzarri lo scorso anno a Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni “Radio Kiss Kiss Napoli” svelando alcuni dettagli chiave in merito al passato e non solo. Di seguito le sue parole.

“Napoli è stata a più riprese un’esperienza molto importante e bella. Mazzarri ha contribuito a portare il nome del club in alto. Proprio sotto la gestione del mister gli azzurri guadagnarono la Champions League. L’anno scorso, invece, la storia è stata completamente diversa visto che siamo rimasti solo tre mesi. Parliamo di una stagione molto complessa.”. Sul mercato: “Come ha detto il presidente le mosse furono sbagliate. Vennero ceduti Kim, Lozano e Ndombelè commettendo degli errori importanti. Parti anche Elmas, mentre Mazzarri voleva che restasse per avere maggiori scelte a disposizione”. Sull’arrivo di Dendoncker: “Meglio non parlarne e passarci sopra”.

Il commento di Nicolò Frustalupi in merito a tale operazione svela un noto dettaglio. Infatti, il Napoli aveva nel mirino Lukic, ma poi la società decise di virare sul belga. Tutto ciò, sottolinea ancora una volta i numerosi “errori” di valutazione effettuati nel corso della stagione.

Su Kvaratskhelia: “Parliamo di un calciatore davvero fortissimo. Anche durante la nostra permanenza a Napoli è stato tra i migliori. Riesce sempre a saltare l’uomo e ad oggi sono sempre più rari giocatori del genere”. Su Lobotka: “Ha avuto un rendimento molto alto anche quando sedevo io in panchina. Credo sia un calciatore davvero fondamentale per il Napoli. Quest’anno, c’è anche Gilmour che conosco meno però è un ottimo calciatore senza dubbi”.

Oltre alle situazioni appena descritte, Frustalupi ha voluto ricordare anche alcuni magici momenti trascorsi a Napoli. In modo particolare, è stata analizzato il periodo concluso con la vittoria della Coppa Italia.

“Quella vittoria rappresentata un trionfo bellissimo. Ricordo ancora i tantissimi tifosi presenti in stazione. Il gruppo non era forte solo grazie a Lavezzi, Hamsik e Cavani. Il merito era di tutta la squadra”. Su Cavani: “Deve a Mazzarri la sua esplosione con la maglia del Napoli. Il mister decise di impiegarlo da prima punta e vendemmo Quagliarella per puntare tutto su di lui”.

Infine, è stata fatta anche una sorta di panoramica sul Napoli attuale guidato da Antonio Conte: