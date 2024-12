Cinque gol sono troppi anche per Buongiorno: sfuma il premio della Serie A

Niente premio per Alessandro Buongiorno, che si è distinto egregiamente per tutto il mese di novembre, sventando gol e aiutando il Napoli nella cavalcata al primo posto.

Se il Napoli è primo in classifica, il merito va assolutamente distribuito a tutta la squadra, allo staff di Conte, alla dirigenza azzurra che ha voluto cambiare marcia dopo un anno disastroso. E Buongiorno è uno dei protagonisti indiscussi di questo cambiamento. Il difensore del Napoli ha giocato sin da subito ad alti livelli e per il mese di novembre è stato in lizza per vincere un premio del campionato.

Per tre mesi di fila, Kvaratskhelia è stato in competizione per il premio di miglior giocatore del mese della Serie A, riuscendo a conquistare il trofeo a settembre. Questa volta, invece, è stato premiato Moise Kean, decisivo per la Fiorentina con ben cinque reti in campionato. L’attaccante è tornato anche nel giro della Nazionale di ct Spalletti grazie alle prestazioni convincenti.

L’EA Sports FC Player of the Month viene scelto ogni mese da migliaia di tifosi che possono votare sulla piattaforma di EA Sports. Questa volta a spuntarla è un giocatore della Fiorentina, ma siamo sicuri che Buongiorno tornerà ad essere tra i protagonisti di questo campionato anche nei mesi successivi.