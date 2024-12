Ribaltone Meret, è cambiato tutto: le ultime

Su La Gazzetta dello Sport qualche giorno fa è comparsa la notizia di un possibile interessamento dell’Inter verso Alex Meret, di seguito le ultime novità

La notizia relativa all’interesse del club nerazzurro per Alex Meret è stata divulgata da La Gazzetta dello Sport che ne avrebbe spiegato le motivazioni.

Pare infatti che l’Inter avrebbe tentato il colpo per rafforzare la propria rosa e per consentire a Simone Inzaghi di gestire la transazione tra presente e futuro della porta interista senza esporsi, leggiamo sulla rosea, “a pericolosi rischi di contraccolpi”.

Questa scelta sarebbe dettata dall’esperienza del portiere azzurro che vanta oltre 200 presenze da professionista. Il plus sarebbe che le suddette presenze non comprendono solo il campionato di Serie A, ma anche il palcoscenico internazionale, tra cui il più ambito, ossia la Champions League.

Tra le altre cose, il club nerazzurro, avrebbe valutato anche il periodo di Meret in maglia azzurra, “sei anni”, spiega La Gazzetta, “di alto livello”. Oltre ciò, l’Inter, avrebbe posto l’accento anche sui due titoli vinti dal portiere con la maglia del Napoli: lo Scudetto 2023 ed una Coppa Italia. Senza contare le presenze in Nazionale.

Meret ribalta la situazione Inter: Marotta è lo spettatore interessato

L’interesse da parte dell’Inter verso Meret non pare però rientrare nei piani del Napoli. In un’intervista a Radio Kiss Kiss infatti, durante Radio Goal, il giornalista Valter De Maggio ha spiegato dettagliatamente la situazione Meret.

La voce sportiva di Radio Kiss Kiss ha voluto chiarire la situazione sottolineando come da ambo i lati, ossia da parte del Napoli e da parte dello stesso portiere azzurro, ci sia voglia di continuare il percorso insieme.

De Maggio ha infatti chiarito:

“Non vi lasciate impressionare, il Napoli prova a rinnovare Meret e c’è lo spettatore interessato che è Marotta“.

Il contratto del portiere del Napoli è in scadenza, ma il club azzurro è pronto alla trattativa per il rinnovo di Alex Meret. In primis si tratterà di raggiungere un accordo economico, certamente facilitato dalla volontà del calciatore di proseguire il suo percorso in maglia azzurra.

L’obiettivo del Napoli e di Antonio Conte è quello di trattenere Meret a Napoli e la volontà del calciatore è quella di restare, come sottolineato dall’agente del portiere azzurro.

L’Inter, dunque, resta solamente sullo sfondo, e per dirla con De Maggio, Marotta, per ora, è soltanto uno spettatore interessato.