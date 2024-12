“Possibile cessione a gennaio”: l’azzurro è nel mirino di un noto club italiano!

In casa Napoli si lavora in vista dei prossimi mesi. La società azzurra dovrà risolvere diverse questioni “delicate” nelle prossime settimane.

La stagione del Napoli prosegue per il meglio con gli azzurri che occupano al momento la prima posizione in classifica. I partenopei sono a quota 32 punti dopo quattordici giornate, con una sola lunghezza di vantaggio sull’Atalanta di Gasperini. Il merito è senza dubbio di Antonio Conte, il quale ha saputo ridare al gruppo squadra il giusto entusiasmo. L’allenatore è in arrivato in Campania con le idee molto chiare e sopratutto con un progetto già deciso. Fin dall’inizio, infatti, il tecnico ha scelto gli uomini cruciali e l’ha fatto in modo “definitivo”.

Ad oggi, infatti, nel gruppo squadra sono presenti undici titolari inamovibili. Sebbene tutti gli uomini siano importanti allo stesso modo, il tecnico non intende apportare delle modifiche alla rosa. Non a caso, proprio gli ideali dell’ex Juventus hanno “complicato” i piani di alcuni calciatori. Tra questi, è senza dubbio presente Giacomo Raspadori, ormai alle prese con un’annata non troppo semplice. Lo spazio a disposizione dell’ex Sassuolo si è notevolmente ridotto, motivo per il quale si starebbe parlando di una possibile cessione.

Raspadori piace anche alla Roma: le ultimissime

Il futuro di Giacomo Raspadori al Napoli è in bilico. Nella conferenza stampa prima della sfida contro il Torino, Antonio Conte ha blindato il calciatore sottolineando tutta la sua importanza. Nella giornata odierna, però, “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato in modo concreto il futuro del giovane attaccante. Quest’ultimo, nelle ultime ore, sarebbe finito anche nel mirino della Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi sono alle prese con un periodo terribile, motivo per il quale sarebbero a caccia di una nuova risorsa in attacco.

Al momento, il Napoli non ha assolutamente aperto alla cessione a gennaio, ma l’ex Sassuolo resta una possibilità concreta per i grandi club. Infatti, la Roma avrebbe messo nel mirino il calciatore proprio per piazzare un colpo importante nella sessione invernale di calciomercato. Naturalmente, l’ultima parola spetterà al club azzurro e in modo particolare al presidente De Laurentiis che analizzerà fino in fondo la questione.

Oltre alla Roma, sulle tracce della Juventus ci sarebbe anche la Juventus. Il club bianconero segue da tantissimo il giocatore, anche se l’affare non si è mai avvicinato alla chiusura definitiva. Viste le tante piste a disposizione, gennaio sarà un mese molto importante per capire il futuro di Giacomo Raspadori.