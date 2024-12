“Conte non ha digerito il rifiuto della Juventus. Ora la rivalità è forte”: l’annuncio dell’esperto spiazza tutti!

Il nome di Antonio Conte continua ad essere uno dei più chiacchierati. Svelata l’ultima news sull’attuale allenatore del Napoli.

L’ottimo inizio di stagione del Napoli ha sorpreso tutti. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra è stato perfetto, motivo per il quale gli azzurri si trovano a condurre la classifica della Serie A. Il nome del tecnico partenopeo è però sempre uno dei più chiacchierati, motivo per il quale nelle ultime ore sarebbero emerse nuove news.

In modo particolare, si starebbe parlando del rapporto che lega Antonio Conte e la Juventus. Il tecnico ha fatto la storia del club bianconero, prima da giocatore e successivamente da allenatore. Non a caso, lo stesso condottiero ha più volte sottolineato l’importanza di questo percorso. A tal proposito, nelle ultime ore, Alfredo Pedullà è tornato proprio sulla mancata chiamata della società piemontese al tecnico salentino durante l’estate scorsa.

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio canale “YouTube” analizzando la posizione di Antonio Conte e tanto altro. Infatti, le sue dichiarazioni son state focalizzate sul rapporto tra due società importantissime: Juventus e Napoli. Di seguito le sue parole.

“Conte non ha mai capito perché la Juve abbia respinto ogni suo tentativo diretto o indiretto di riavvicinarsi al club. I bianconeri volevano resettare col passato, ma vi assicuro che l’allenatore non ha mai digerito questa decisione. Dopo aver capito ciò ha poi scelto il Napoli come prima opzione per il futuro”.

Sulle società: “Ad oggi quando si parla di Napoli e Juventus vanno considerati diversi fattori: Giuntoli, Manna, Conte, la rivalità tra le società e quella tra le tifoserie. Questi sono tutti elementi chiave anche ai fini del mercato. La rivalità è forte anche tra gli stessi uomini che si occupano della trattative”.