Lavezzi shock, ultim’ora dalla Francia: “Grandissimo spavento”

Ore di particolare preoccupazione per l’ex giocatore della SSC Napoli, Ezequiel Lavezzi: dalla Francia arriva la notizia che lascia tutti i napoletani a bocca aperta.

Grande spavento per l’ex calciatore del Napoli, Ezequiel Lavezzi. Il Pocho, nonostante siano passati ormai anni dal suo addio alla compagine partenopea, è rimasto sempre legato ai napoletani, così come dimostrato più volte sui social. Lo stesso argentino ha dichiarato anche di non aver mai voluto vestire un’altra maglia in Serie A al di fuori di quella del club azzurro, nel segno di un amore che dopo tanto tempo continua a essere autenticamente intatto.

Anche per questo, la notizia del furto con scasso nella sua abitazione ha lasciato tutta la città a bocca aperta: la voce è arrivata in queste ore dalla Francia, precisamente da Le Parisien, che racconta l’accaduto angosciante che ha visto protagonista, suo malgrado, l’ex numero 22 degli azzurri. Immediata la reazione di solidarietà da parte di tutti i tifosi di fede napoletana, che mai dimenticheranno le sue giocate e il suo modo di relazionarsi con tutta la piazza.

Paura Lavezzi, furto con scasso nella sua abitazione a Parigi: sottratta somma shock

Paura e apprensione in queste ore per Ezeuqiel Lavezzi: la sua casa in Francia (precisamente a Neuilly-sur-Seine, zona ovest di Parigi, ndr), è stata vittima di un furto con scasso.

Stando a quanto riportato dall’edizione online de Il Mattino, in seguito alle notizie che dalla mattinata si sono moltiplicate in Francia, è stato nella notte tra domenica e lunedì che i ladri sono entrati nell’abitazione. Non era presente nessuna persona all’interno della dimora parigina (dove ha giocato con la maglia del Paris Saint Germain, proprio dopo il suo periodo a Napoli, ndr) dell’ex calciatore argentino, ma i rapinatori hanno fatto piazza pulita portando via numerosi oggetti di lusso.

Il danno in termini economici non è stato ancora quantificato, ma la sensazione è che la somma sottratta sia da capogiro. Per fortuna, però, solo uno spavento per il Pocho, considerando che in quel momento nessuno era presente nell’abitazione in questione. Secondo quanto riportato invece da Le Parisien, l’ufficio del Procuratore di Nanterre ha confermato di non aver identificato ancora i ladri e non sono stati catalogati i beni rubati. La speranza è che nei prossimi giorni venga fatta luce sull’accaduto per evitare che i malviventi possano restare impuniti.