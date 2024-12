“Atalanta meglio del Napoli”, l’annuncio spiazza anche Marotta

L’annuncio spiazza Marotta, l’Atalanta viene considerata superiore come rosa rispetto al Napoli di Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte solitamente fa un’ottima impressione a tutti, il gioco proposto dal tecnico leccese non è il medesimo visto negli ultimi anni nel territorio campano. Allenatori come Sarri o Spalletti saranno irreplicabili sotto il punto di vista tattico, Conte è un allenatore diverso ma la sua carriera e il suo palmares danno ragione a lui. I partenopei sperano di potergli consentire di aggiungere altre coppe in bacheca.

In queste settimane si è discusso parecchio su chi fosse la migliore squadra in Serie A, Conte sostiene che sia l’Inter in quanto attuale campione d’Italia in carica. I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere nuovamente il campionato italiano e in questo periodo ci sono anche Milan e Juventus non al top. Indi per cui le due compagini nordiste al momento non danno fastidio né al Napoli capolista né all’Inter di Marotta. C’è però secondo qualcuno una squadra superiore al Napoli di Antonio Conte.

“L’Atalanta è più anti-Inter del Napoli”, De Grandis lancia la bomba

L’Atalanta viaggia a velocità supersoniche, dopo aver battuto anche la Roma di Claudio Ranieri si è riportata al secondo posto in classifica. La Dea attualmente si trova a -1 dal Napoli capolista, molte volte è stato chiesto a Gasperini se questo fosse l’anno buono per vincere il campionato ma ha sempre provato a sviare il quesito. Addossando questo dovere agli altri nerazzurri: l’Inter.

Stamane in conferenza Conte ha risposto alle frasi di Marotta secondo cui il Napoli fosse tra le serie candidate alla vittoria finale del campionato. Come si suol dire però, tra i due litiganti il terzo gode: ad uscirne fuori è l’Atalanta. Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Radio Laziale della doppia sfida con il Napoli: “L’Atalanta è più anti-Inter del Napoli. Conte ha una squadra cinica, ma una squadra da scudetto deve gestire meglio il pallone, qualche riserva sullo scudetto me la tengo.”

L’Atalanta lotterà fino alla fine del campionato, sicuramente assieme a Napoli e Inter. Poi potrebbe anche aggiungersi qualcun’altra. Questa Serie A sarà tra le più combattute degli ultimi anni, pare difficile vedere un Inter 2.0 o un Napoli 2.0. La Dea potrebbe essere la cosiddetta underdog che alla fine trionfa inaspettatamente. Sarebbe la Gioconda di Gasperini.