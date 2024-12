Mercato Napoli, Danilo un’opzione ma c’è lo stop della Juve: il motivo

Davvero Danilo potrebbe arrivare al Napoli nella prossima finestra di mercato? Spuntano due motivi che hanno raffreddato la trattativa.

Non è un mistero che il Napoli stia cercando un difensore da inserire all’interno dello scacchiere di Antonino Conte. Già a gennaio Giovanni Manna potrebbe tentare l’approccio per alcuni elementi che potrebbero fare al caso del tecnico, anche se la sessione invernale è sempre complicata da gestire e difficilmente ci si libera di calciatori importanti.

Uno dei nomi che si sta facendo in queste ore è quello di Danilo, difensore della Juventus in scadenza con i bianconeri: il club di Torino non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto del brasiliano, e cosi Danilo sembra un profilo ideale sul quale fiondarsi. Eppure, chi parla di una possibile chiusura dell’affare già a gennaio dovrà scontrarsi con la realtà del fatti.

Napoli-Danilo, la Juve non è disposta a cederlo a gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe posto un veto sulla cessione di Danilo. Due i motivi dietro lo stop della Vecchia Signora: in primis l’emergenza in difesa, con con gli infortuni di Bremer e Cabal si trova adesso con gli uomini contanti. Danilo, ad oggi, rappresenta una risorsa dalla quale sarebbe difficile separarsi, a meno che Giuntoli non chiuda due colpi proprio a gennaio.

C’è poi il discorso legato al Napoli, diretta concorrente: la Juventus – si legge – non sarebbe cosi predisposta a cederli agli azzurri proprio per questo motivo. Certo è che Danilo percepisce uno degli stipendi più alti in casa Juve (4 milioni) e questo è un aspetto suo quale Giuntoli potrebbe ragionare, anche se pare improbabile una cessione nelle prossime settimane.