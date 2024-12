Lazio, Baroni nei guai in vista del Napoli: cosa sta succedendo

La Lazio sarà la prossima avversaria della SSC Napoli nel doppio confronto, tra Serie A e Coppa Italia, in programma nei prossimi giorni: il tecnico Baroni è letteralmente nei guai.

Archiviato il Torino, il Napoli guarda con rinnovata fiducia al futuro. Le sensazioni di una squadra forte dal punto di vista mentale e molto solida sono state confermate dalla prova dell’Olimpico Grande Torino, dove gli uomini di Antonio Conte hanno raccolto i tre punti grazie al gol spettacolare del centrocampista Scott McTominay. Un segnale certamente non banale quello recapitato al resto della Serie A: il Napoli non molla e si candida seriamente a un ruolo importante nella lotta per la vittoria dello Scudetto.

L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, però, vuole evitare che l’ambiente si faccia prendere da facili ed eccessivi entusiasmi e il pensiero è ora rivolto soltanto alla Lazio, squadra che il Napoli affronterà per ben due volte di fila tra la Coppa Italia e la Serie A. Si partirà con la sfida del Diego Armando Maradona, in programma per giovedì sera, mentre domenica, all’Olimpico di Roma, si terrà la partita di campionato. Intanto, arrivano novità da Formello, con il tecnico Baroni che ha più di qualche problema a centrocampo in vista delle prossime due sfide contro i partenopei.

Ultime notizie SSC Napoli, emergenza Lazio a centrocampo: le ultime

La Lazio deve far fronte a più di qualche problema in vista delle due prossime sfide contro il Napoli. In particolare, è il centrocampo il reparto maggiormente colpito dall’emergenza. Tale scenario andrà a ridurre le opzioni a disposizione di Baroni per le due partite in questione.

Di seguito, il punto della situazione illustrato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Vecino è finito ai box per un lieve stiramento, Baroni ha pronosticato uno stop di una decina di giorni, va considerato out almeno fino alla trasferta con l’Ajax del 12 dicembre. Castrovilli è il lungodegente sulla via del recupero, rimane comunque in dubbio per entrambe le partite con il Napoli. Più facile il rientro per domenica, naturalmente, ma in ogni caso l’ex viola è fermo da inizio novembre e avrebbe bisogno di un periodo di ricondizionamento atletico per garantire affidabilità. Per giovedì i tre a disposizione sono gli stessi di ieri: Guendouzi, Dele-Bashiru e Rovella, il cui utilizzo per giovedì è certo vista la successiva squalifica in campionato. In più le opzioni Basic e Akpa Akpro, fuori lista ma utilizzabili in coppa”.

Diversi i problemi, dunque, per la compagine capitolina, che vorrà rifarsi dopo l’inattesa sconfitta incassata per mano del Parma nel corso dell’ultima sfida del campionato di Serie A per i biancocelesti.