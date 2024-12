“Il miglior acquisto della Serie A gioca nel Napoli”: la sentenza in diretta

Chi è il miglior acquisto della Serie A? La sentenza è arrivata proprio in queste ore, secondo Carlo Alvino gioca nel Napoli.

Ieri un’altra vittoria, con il Napoli che si mantiene al primo posto in classifica e consolida una posizione di leadership in Serie A. Gli azzurri si sono imposti in quel di Torino con un’altra vittoria di misura, la consapevolezza di riuscire a tenere botta e portare a casa il risultato pur non arrivando a dama con grandi goleada.

Sotto il punto di vista del gioco, va detto, la squadra azzurra si sta esprimendo su livelli sempre più alti, ed anche contro il Torino si è vista una squadra che anche nella propulsione offensiva è sembrata quadrata e convinta dei propri mezzi.

La rete decisiva è stata firmata da Scott McTominay, sempre più beniamino della piazza e leader di un gruppo che riconosce proprio nello scozzese un elemento importante e di sicuro affidamento. Antonio Conte ha grande fiducia nelle potenzialità dell’ex Manchester United che ad oggi si sta confermando sui livelli che ci si attendeva quando lo si è visto approdare all’ombra del Vesuvio.

“Il miglior acquisto della Serie A!”: Carlo Alvino non ha dubbi

Le analisi in queste ore si stanno spingendo verso diverse direzioni, tra cui anche quella legata all’elogio di alcuni singoli che ieri si sono espressi su ottimi livelli. Tra questi c’è anche chi è stato definito dal giornalista Carlo Alvino come il miglior acquisto della Serie A. Questo il contenuto pubblicato sui social dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Questi risultati sono la cartina di tornasole di settimane intense di lavoro e di massima applicazione. Sempre più “contiani”, ovvero desiderosi di vincere. Sontuoso McTominay, il migliore arrivo in Italia di tutto il mercato estivo. In crescita Lukaku. Il viaggio è lunghissimo e pieno di insidie ma ci godiamo il momento e restiamo con i piedi per terra”.

Alvino ha dunque eletto l’ex Manchester United come il miglior acquisto fatto nel campionato italiano. Il rendimento è ottimo, il livello si sta alzando partita dopo partita e lo stesso Scott si sta divertendo tantissimo in una piazza che su di lui ha subito riversato tanto amore.