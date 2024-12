Buongiorno, messaggio speciale per tutti i tifosi: avete visto? – IL POST

Alessandro Buongiorno, il giorno dopo Torino – Napoli, scrive sui social e manda un messaggio speciale a tutti i tifosi: il post diventa in poco tempo virale.

Il Napoli vince a Torino e manda un messaggio forte e chiaro a tutta la Serie A: un’ennesima prova di forza da parte della squadra partenopea, che ora mette nel mirino il doppio impegno, tra Coppa Italia e campionato, contro la Lazio di Baroni. Uno dei protagonisti della sfida è stato Alessandro Buongiorno, grande ex della sfida in occasione dell’incrocio con la compagine granata.

Pomeriggio particolare quello vissuto dal numero quattro degli azzurri, che ha avuto modo di ritornare in quello che è il suo habitat. Malgrado l’addio, il rapporto tra il difensore e il tifo del Torino è rimasto intatto, così come dimostrato dalle parole che il giocatore ha pubblicato sui social proprio questa mattina.

Alessandro Buongiorno ha scritto sui social a poco meno di ventiquattro ore dalla sfida del suo Napoli contro il Torino, squadra della sua città natale a cui è legato in modo particolare, dati i trascorsi.

Di seguito, quanto scritto dal difensore a tal riguardo:

“Quello di ieri è stato un pomeriggio emozionante per me perché sono tornato in un luogo che occupa un posto speciale nel mio cuore. Ho ritrovato tanti amici a cui auguro il meglio per il futuro”.