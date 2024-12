Serie A, la Juve si ferma a Lecce: fuga del Napoli in classifica (FOTO)

La Juventus ha vinto in casa del Lecce: come cambia la classifica della Serie A dopo questa domenica di calcio.

Il Napoli si è confermato in vetta grazie alla vittoria contro il Torino nella gara di oggi alle 15.00. Gli azzurri sono risultati vittoriosi allo Stadio Olimpico Grande Torino grazie alla rete siglata da Scott McTominay. Un gol importantissimo per permettere ai ragazzi di Conte di proseguire la sua striscia positiva e confermare le proprie ambizioni Scudetto.

Non si è giocato invece il big match di giornata Fiorentina-Inter a causa di uno spaventoso malore accusato dal giocatore viola Bove. Attimi di paura vera quelli che si sono visti in campo, ma le ultime notizie sono confortanti: il giocatore è ricoverato e sotto osservazione all’ospedale, ma sono esclusi seri danni cardiaci o celebrali. La classifica delle due squadre, quindi, sarà condizionata per un po’ da un “asterisco” per questa gara ancora da giocare.

Serie A, la classifica dopo Lecce-Juventus

Si è giocata ugualmente in serata Lecce-Juventus, nonostante lo choc generale per il calcio italiano dettato dai fatti di Firenze. I bianconeri erano chiamati ad una vittoria nonostante l’emergenza infortuni in cui versavano per accorciare dalle prime della classe. E invece, arriva la beffa: dopo il gol del vantaggio firmato Cambiaso, è arrivato il gol all’ultimo istante di Ante Rebic a riportare la gara sul pari.

Il gol del croato ex Milan è davvero pesante perchè adesso la classifica recita di un Napoli davvero in fuga sulla Juventus: sono ben sei i punti di distacco fra le due compagini. Il secondo posto dista invece quattro punti in attesa della gara di domani fra Roma e Atalanta. I bergamaschi hanno adesso un’occasione unica per presentarsi come una delle candidate più credibili a contrastare il dominio azzurro su questa Serie A, visti i risultati delle altre rivali. Oltre al pareggio della Juve, bisogna aggiungere anche la sconfitta della Lazio di Baroni. I bianconcelesti hanno perso per 2-1 a Parma, ottenendo così una pesante frenata in ottica di sogni Scudetto.

Il Napoli si ritrova così in vetta con quattro punti di vantaggio su Atalanta (in campo domani), Inter e Fiorentina (con una gara in meno) e la sconfitta Lazio. La classifica vede quindi un’avversaria Scudetto ancora non chiara in attesa della gara dell’Atalanta di domani e del recupero futuro di Fiorentina-Inter, ma di sicuro i risultati di Juve e Lazio possono essere accolti come buone notizie.