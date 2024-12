Brutta tegola per la Lazio di Baroni: il leader biancoceleste salterà la sfida di campionato contro il Napoli.

Tra le squadre che tanto si stanno mettendo in mostra in questa prima parte di campionato, c’è indubbiamente la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti si sono insediati con merito nei piani alti della classifica, esprimendo una filosofia di gioco molto propositiva. Proprio la Lazio sarà il prossimo avversario del Napoli di Antonio Conte, prima in Coppa Italia e poi in campionato.

Dopo la sfida di Torino, i partenopei torneranno in campo giovedì 5 dicembre, sfidando i biancocelesti allo stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la trasferta in terra laziale, sarà la formazione di Marco Baroni a giocare fuori casa, mettendo piede allo stadio Maradona per la 15esima giornata di Serie A. Gara, in programma domenica 8 dicembre, a cui la Lazio arriverà carente di un elemento fondamentalmente in mediana.

Che mazzata per Baroni: il leader del centrocampo salta la sfida di Napoli

Sarà una Lazio priva di Nicolò Rovella quella che metterà piede allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida di campionato contro il Napoli. La squadra di Marco Baroni dovrà rinunciare al calciatore per squalifica. Dopo l’ammonizione in stato di diffida incassato stamani contro il Parma, il centrocampista sarà costretto a scontare il consueto turno di stop.

Dunque, Nicolò Rovella salterà la sfida di Napoli, creando un vuoto non indifferente nel reparto di centrocampo. La Lazio, oltre al calciatore ex Juventus, dovrà rinunciare in mediana anche all’infortunio Mathias Vecino. La formazione biancoceleste, di fatto, si presenterà allo stadio Diego Armando Maradona con il solo Mattéo Guendouzi come unico giocatore in quel ruolo. Lazio che in quest’ultima giornata è tornata a fare i conti con la sconfitta, perdendo in casa del Parma dopo cinque successi di fila in campionato.