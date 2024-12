“Nuovo ruolo per un azzurro”, Conte cambia tutto: l’inaspettato retroscena

Antonio Conte apporterà una modifica importante in casa Napoli. L’allenatore ha affidato un nuovissimo compito ad un azzurro.

L’ottimo inizio di stagione del Napoli lascia ben sperare i tifosi azzurri. Quest’ultimi, vivono un momento molto felice grazie alle numerose vittorie ottenute dalla squadra. Ad oggi, i partenopei occupano la prima posizione in classifica sebbene il campionato sia ancora molto lungo. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non accetta cali di concentrazione. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato che l’annata è ancora molto lunga ma al tempo stesso è a conoscenza della qualità del gruppo. Non a caso, l’allenatore lavora quotidianamente per migliorare i suoi ragazzi.

In modo particolare, Antonio Conte si starebbe concentrando su Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, vanta qualità incredibili che però non sempre vengono mostrate. Dopo un inizio da urlo, l’esterno georgiano pare “bloccato” da alcune settimane, tanto da costringere l’allenatore a sostituirlo contro la Roma. A tal proposito, il condottiero del gruppo avrebbe pensato ad un cambio inedito. Il georgiano, dalla partita odierna contro il Torino, potrebbe assumere un ruolo diverso per tornare ad essere nuovamente decisivo.

Nuove richieste per Kvaratskhelia: l’idea di Conte

Antonio Conte è pronto a stravolgere il ruolo di Khvicha Kvaratskhelia. Le ultime uscite del georgiano non sono state brillanti, motivo per il quale occorre un cambio repentino in zona offensiva. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’allenatore avrebbe dato nuove richieste tattiche al calciatore. Il compito sarà diverso, in quanto il georgiano dovrà essere più presente in mezzo al campo in modo tale da provare quantomeno ad essere più pericoloso.

I motivi della scelta sono essenzialmente due: l’esterno dovrà essere più partecipe nella manovra e al tempo stesso avrà il compito di “aiutare” Romelu Lukaku in fase offensiva. L’attaccante belga viene accerchiato dagli avversari, motivo per il quale servirà l’aiuto del classe 2001 per attirare l’attenzione.

La nuova disposizione tattica ideata da Antonio Conte modifica inevitabilmente quello che è il ruolo di Kvaratskhelia. Quest’ultimo, abituato ad allagarsi sulla fascia sinistra ora parteciperà con più efficacia all’attacco. Oltre a ciò, il georgiano si ritroverà molto spesso col pallone tra i piedi provando ad inventare per i compagni e non solo. Ovviamente, sarà molto curioso capire se la nuova idea del tecnico “esordirà” già oggi contro il Torino. La trasferta in Piemonte è certamente complessa, motivo per il quale servirà un qualcosa di nuovo per destabilizzare gli avversari.