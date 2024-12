“Nessuno dice questo”, Conte è netto dopo Torino-Napoli

Dopo la vittoria del suo Napoli contro il Torino, Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Roma, il Napoli ha ottenuto un’altra vittoria molto importante. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto per 0-1 anche il Torino di Paolo Vanoli.

La rete decisiva è stata segnata da McTominay nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gara è stato bravo a non subire gol. Lo stesso Antonio Conte ha mostrato nel post partita la sua gioia per questi tre punti fondamentali.

Conte: “Sono contento della prestazione dei miei. Nessuno dice che il Napoli ha speso tanto anche l’anno scorso”

Il tecnico pugliese, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Non è un momento complicato, ma bisogna essere attento al dettaglio quando sei davanti solo di un gol. Il Torino si è poi messo con due attaccanti e, quindi, ho cercato di essere più tranquillo. Non è facile giocare qui, uno stadio molto caldo. Il Torino è una buona squadra, Paolo sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo fatto una buona gara, Milinkovic è stato bravo. Noi siamo stati bravi a gestire alcuni momenti caldi. Abbiamo attaccato l’area molto più cattivi rispetto ad altre volte, solo Milinkovic ci ha impedito di farci fare gol. Ci stiamo allenando tanto per miglioraer dal punto di vista offensivo. Sono davvero felice. Poi si sa che le squadre che hanno determinati obiettivi bisogna avere solidità. Bisogna saper capire i momenti delicati, e stiamo migliorando anche su questo dettaglio”.

Antonio Conte ha poi concluso il suo intervento: “McTominay? Io non ho chiesto nessun obiettivo, ho accettato Napoli per la piazza. Su Scott siamo stati molto bravi, visto che lui allo United non giocava titolare. Lo conoscevo benissimo, Manna è stato bravissimo a convincere tutti per farlo arrivare. Io non ho posto nessuna condizione. Abbiamo preso dei giocatori che ci potevamo permettere sia dal punto della vista dell’ingaggio che della loro rivalsa. Sul mercato siamo stati molto bravi a ripianare il mercato dell’anno prima, dove il Napoli ha speso tanto ma ora sono stati ceduti tutti in prestito. Nessuno dice questo. Tutti i nuovi arrivati si sono integrati benissimo da Gilmour a David Neres. Questa città ha una passione che spinge a darti sempre il massimo”.