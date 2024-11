Torino-Napoli, c’è il recupero in extremis tra i convocati

Per la 14a giornata di campionato, il Napoli affronta il Torino di Paolo Vanoli: ecco il recupero all’ultimo secondo alla vigilia del match

Il Napoli si presenta da capolista all’Olimpico Grande Torino per la 13a giornata di campionato. Un risultato eccellente considerando da dov’è partita questa formazione, ricostruendo un gruppo dalle ceneri della stagione pessima post Scudetto.

La formazione azzurra dovrà fare a meno di Pasquale Mazzocchi, fermato da un infortunio muscolare. Per lui uno stop che si prolungherà almeno per un’altra settimana. Forse il suo rientro sarà posticipato addirittura a gennaio 2025. Nessun dramma per mister Conte, che è ben coperto in tutti ruoli. D’altronde ha voluto costruire una rosa che potesse essere competitiva e che avesse alternative in panchina, per evitare di andare in sofferenza in caso di qualche squalifica o infortunio.

Un assente nel Napoli, ma anche nel Torino. Al di là dei già noti giocatori out come Zapata e Schuurs, alla lista degli indisponibili di Paolo Vanoli si aggiunge Ivan Ilic. Il centrocampista ha rimediato un’infiammazione al ginocchio e come confermato in conferenza dal tecnico non sarà a disposizione.

Torino-Napoli, recuperato Sanabria: sarà convocato

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino, il tecnico granata ha fatto il punto sulla situazione che sta vivendo il club. In particolare, alle recenti parole di Urbano Cairo in merito ad una cessione della società, Vanoli ha commentato così:

“Non sono stupito, le parole del presidente sono state di buon senso e responsabilità. Se si sente aria di svolta in società? La cosa bella di questo gruppo è che sta pensando solo ad uscire da questo momento. Le cose extracalcio mi scivolano addosso, non importa. Per esperienza dico che le difficoltà sono altre”.

Vanoli ha anche dichiarato che riuscirà ad avere a disposizione l’attaccante Antonio Sanabria, punto di riferimento d’eccellenza ormai vista l’indisponibilità di Duvan Zapata:

“Abbiamo lavorato bene questa settimana. Abbiamo recuperato Sanabria, reduce da un piccolo fastidio”

Il centravanti paraguaiano aveva accusato un problemino fisico dopo la gara contro il Monza, ma sarà regolarmente in campo. Buongiorno e Rrahmani avranno il compito di fermarlo.