Tifosi Napoli, arriva la stangata: l’annuncio fa infuriare tutti

La notizia dell’ultim’ora penalizza i supporters azzurri, il comunicato ufficiale fa discutere: la stangata è netta.

Vigilia di campionato per il Napoli di Antonio Conte, prossimo ad affrontare il Torino di Paolo Vanoli. Gli azzurri, posizionati in prima classe, faranno visita alla formazione granata in occasione della 14esima giornata di campionato nel tentativo di proseguire la propria striscia di vittorie. Dall’altra parte del terreno di gioco, tuttavia, si presenterà una squadra decisamente insidiosa, come sottolineato dal tecnico salentino in conferenza stampa. Il match dell’Olimpico di Torino è alle porte, ma attenzione perché negli ultimi minuti è stata ufficializzata una decisione su Lazio–Napoli: la notizia fa infuriare tutti, azzurri penalizzati.

Lazio-Napoli, ufficiale il divieto di trasferta per i tifosi azzurri: il comunicato

Lazio–Napoli, primo atto degli ottavi di finale di Coppa Italia, si vedrà priva dei tifosi partenopei residenti in Campania. Arrivato, infatti, il divieto di vendita dei tagliandi già discusso negli ultimi giorni, ma ufficializzato dal club biancoceleste solo negli ultimi minuti. A spingere la formazione di Antonio Conte saranno i supporters residenti in regioni diverse dalla Campania, che presenzieranno esclusivamente nel settore ospiti. Di seguito quanto riportato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale:

“TIFOSI DEL NAPOLI: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania. Vendita dei tagliandi per i tifosi del Napoli, residenti in Regioni diverse dalla Campania, esclusivamente per il settore ospiti e limitatamente ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli”.

L’ennesimo divieto, dunque, a cui dovranno andare incontro i tifosi azzurri residenti in Campania. Una restrizione che fa discutere tutti e porta alla luce la grave problematica dell’ordine pubblico.

Ciononostante si prospetta una ricca presenza di sostenitori partenopei residenti in altre regioni, come accaduto in ogni occasione. L’ondata azzurra si è sempre fatta sentire in tutti gli stadi. La prossima dimostrazione verrà offerta dalla sfida di domani dell’Olimpico di Torino, che prevede una vera e propria marea napoletana. Ennesima dimostrazione della passione che lega la piazza ai propri beniamini, chiamati a onorare il supporto dei tifosi.

I grandi trionfi nascono anche dal legame intrinseco tra tifoseria e squadra, tutta la Napoli calcistica ne è consapevole. Il divieto di vendita per la gara di Coppa Italia penalizzerà la formazione di Antonio Conte, che dovrà attendere fino alla prossima domenica per tornare a giocare sotto gli occhi del proprio pubblico. Quel pubblico che ha tanta voglia di trionfare ancora una volta.