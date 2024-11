Stadio Maradona, Abodi lancia l’allarme: avvertito De Laurentiis

L’annuncio del Ministo per lo Sport Abodi sullo Stadio Maradona lancia un vero e proprio allarme: avvertito De Laurentiis.

La situazione dello Stadio Maradona è ancora irrisolta. La volontà di tutte le parti in causa è quella di effettuare i lavori di ristrutturazione necessari con le tempistiche utili a permettere all’impianto napoletano di entrare a far parte della cinquina di stadi per Euro 2032, ma al momento tutto è ancora bloccato. Fra il presidente del Napoli De Laurentiis e il sindaco Manfredi c’è una sorta di stallo dove ognuno attende la mossa dell’altro e dove non si esclude ancora la possibilità di costruire un nuovo impianto altrove.

Parte in causa in questa complessa situazione è anche il Governo, rappresentata in particolare dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi. Ha detto la sua sul tema quest’oggi nel corso del suo intervento a Radio Crc, delineando con grande chiarezza i possibili scenari riguardo allo stadio.

Stadio Maradona, Abodi non ha dubbi: le parole

Il Minisotro dello Sport ha descritto una posizione poco invasiva del Governo sul tema, che preferisce lasciare spazio agli altri protagonisti:

Io credo che le dichiarazioni e le decisione debbano partire dal Comune, dal sindaco e dal presidente De Laurentiis. Il governo ha dato una sua disponibilità e ha una posizione rispettosa e non invadente. L’auspicio è che il Napoli possa avere uno stadio moderno, funzionale ed accessibile alle persone con le varie forme di disabilità, uno degli elementi critici sui quali ci si concentra poco

Abodi non omette però di dire la sua in merito al contrasto di posizioni fra De Laurentiis e Manfredi che continua a bloccare il futuro dell’impianto:

L’importante è che se si inizia un cantiere lo si faccia con un convincimento comune. Il presidente De Laurentiis ha le sue idee, il sindaco custodisce un patrimonio, che è il Maradona, non solo immobiliare ma anche emotivo. De Laurentiis ha un’idea futuribile dello stadio e in questo lo apprezzo e lo comprendo.

Il Ministro dello Sport fissa così delle tempistiche ben precise per la decisione sullo stadio: