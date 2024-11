Torino-Napoli, sarà turnover? Spunta l’idea di Conte

Si avvicina il ritorno del campionato e si avvicina Torino-Napoli. Spunta l’idea di Conte in vista del match contro i granata.

Dopo la vittoria conquistata contro la Roma, Antonio Conte proverà a centrare la seconda consecutiva contro un Torino che sta vivendo0 un mento decisamente complesso. Dopo aver cominciato bene la stagione, la squadra di Vanoli è finita in un vortice di risultati negativi che sta creando scompiglio anche all’interno dello stesso ambiente granata.

Una sola vittoria nelle ultime sette partite, con ben sei sconfitte all’attivo: un trend decisamente negativo, al quale la speranza all’interno dell’ambiente è quella di poter porre rimedio il prima possibile. Certo, quella contro il Napoli non rappresenta la sfida più semplice sotto questo punto di vista.

Gli azzurri, di contro, sono primi in classifica e dopo aver trovato i due intoppi contro Atalanta ed Inter, sono tornati a vincere contro la prima Roma di Claudio Ranieri. Guai, però, a sottovalutare un avversario che sotto il punto di vista mentale avrà già interiorizzato le motivazioni necessarie per provare a stendere gli azzurri.

Torino-Napoli, l’idea di Conte in vista del match

Come detto, Antonio Conte non vuole passi falsi. Anche da parte sua, va detto, servirà il massimo per portare a casa il risultato, a cominciare dallo schierare la formazione migliore possibile. Se è vero che il Napoli non è in Europa, e dunque ha il campionato come elemento principale sul quale concentrarsi, è anche vero che dopo il Torino tornerà la Coppa Italia e gli azzurri sfideranno la Lazio.

In molti si chiedono se Conte proverà a gestire le forze in vista del doppio impegno nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Conte non avrebbe intenzione di applicare un turnover per la sfida contro il Torino: l’idea dell’allenatore, – si legge – sarebbe quella di affidarsi ai soliti noti.