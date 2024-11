Stadio Maradona come il Bernabeu: finalmente l’annuncio, per i tifosi una svolta attesa anni

Se n’è parlato per anni, era anche un sogno di Aurelio De Laurentiis e ora può realizzarsi: lo stadio Maradona può finalmente diventare come il Bernabeu di Madrid

Per diventare un club di livello internazionale, il Napoli sogna di acquistare uno stadio di proprietà. Da anni Aurelio De Laurentiis aspira ad avere il Diego Armando Maradona, che attualmente è stato solo ceduto in concessione al club azzurro per i mesi legati alla stagione sportiva. E questo, chiaramente, impedisce alla formazione partenopea di poter fare alcuni accorgimenti che permetterebbero all’impianto di essere all’altezza dei migliori stadi d’Europa.

Nelle scorse ore, però, l’amministrazione comunale di Napoli ha deciso di dare vita ad un sogno di migliaia di appassionati e soprattutto cittadini: lo stadio Maradona diventerà praticamente come lo stadio Bernabeu di Madrid. Attualmente, turisti – ma anche cittadini – non possono visitare l’impianto come se fosse un museo. Invece, lo stadio del Real, come altre decine e decine di case dei migliori club d’Europa, sono diventati dei veri e propri luoghi di culto e business, dove è possibile visitare e fare il giro del campo, fino all’acquisto di gadget del club di appartenenza. Un modo per vivere un’esperienza unica.

Napoli, stadio Maradona finalmente aperto alle visite

Il consigliere comunale di Napoli Luigi Carbone annuncia attraverso i social che finalmente la sua battaglia è stata vinta:

“Aprire lo stadio Maradona non solo durante le partite e ai concerti. Oggi è stato riproposto dal collega Walter Savarese e l’amministrazione ha dato un tempo certo. A gennaio partirà un tavolo tecnico. Ora ci sono problemi di natura assicurativa che non copre i visitatori, ma solo chi va a vedere i concerti e gli sportivi”

Il consigliere spiega anche che la mossa di aprire il Maradona al pubblico tutti i giorni permetterà di defluire anche il turismo partenopeo:

“Questa è una possibilità anche per decongestionare il Centro Storico perché con questo ulteriore attrattore a Fuorigrotta avremo una città che potrà vivere il turismo anche in altri luoghi della città”

Dunque, dal prossimo anno potrebbe finalmente realizzarsi il sogno di migliaia di turisti, ma anche di Manfredi e De Laurentiis, che da sempre hanno sposato la linea di apertura al pubblico dell’impianto. Lo stesso Sindaco, nel 2021, si impegnava a far diventare il Maradona qualcosa di più simile possibile allo stadio Bernabeu del Real Madrid. Ora sarà finalmente realtà.