Arriva l’ultimatum per il calciatore belga, il pensiero è stato emesso e con molta difficoltà potrà cambiare in futuro.

Il Napoli quest’estate ha deciso di accontentare su tutto il proprio allenatore, Antonio Conte. Una delle prime richieste fatte dal tecnico leccese è stata esplicita, Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha vissuto sotto la guida del “comandante” i suoi migliori anni da calciatore. In particolare, all’Inter, è ricordato per la marea di reti siglate e l’apporto che è da sempre riuscito a fornire ai suoi compagni di squadra.

All’ombra del Vesuvio, l’ex Roma e Inter non sta facendo male ma di certo potrebbe fare di meglio. A differenza dello scorso Lukaku, quello che veste la maglia numero 11 azzurra gioca molto più per la squadra. A sottolinearlo c’è il numero di assist da lui realizzati sino ad ora in Serie A: 4. Conte ha dichiarato da subito che non partiva in forma smagliante ma pian piano si sta riprendendo, non sono tardate ad arrivare, però, le critiche su di lui.

“Lukaku non sarà mai più quello dell’Inter”, le parole di Corbo fanno riflettere

L’attaccante del Napoli e della nazionale belga ha riscontrato parecchie critiche riguardo le sue ultime uscite, frasi che si sente ripercuotere in testa sin dal giorno della sua firma. Spesso in molti continuano a rimanere dello stesso parere per non riuscire ad accettare di aver sbagliato, nonostante il goal vittoria contro la Roma nessuno si è tirato indietro. Antonio Corbo ha avuto la possibilità di parlare della prossima gara dei partenopei e del classe 93′.

Il noto giornalista ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Domenica sarà una splendida giornata di calcio, è una sfida particolare. Cairo ha avuto un problema in questa costante sfida con la Juve che si crea nelle città con due squadre. Il Napoli ha il vantaggio di essere l’unica squadra, di essere egocentrica e non ha subito i livori e le sfide acide della convivenza nella stessa città con un’altra squadra. Il Napoli ha avuto una migliore agibilità di comportamento.