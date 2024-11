Vergogna a San Siro: parte il coro contro Napoli durante Inter-Lipsia

Episodio vergognoso a San Siro durante la gara di Champions League Inter-Lipsia: parte un bruttissimo coro contro Napoli.

La lotta Napoli-Inter in questo campionato si sta rivelando davvero accesa per la vittoria del titolo. I due club si sono affrontati nella gara prima della sosta in un match terminato 1-1 con un’infinita scia di polemiche arbitrali. L’allenatore azzurro Conte ha infatti contestato un rigore concesso agli avversari (poi sbagliato da Calhanoglu), lamentandosi dle procollo Var che impediva alla tecnologia di inetrvenire per rimuovere il penalty. A queste affermazioni ha poi risposto anche il presidente dell’Inter Marotta in un botta e risposta che è proseguito a lungo e potrebbe regalare altri colpi di scena.

Tutto ciò rientra, chiaramente, in una dinamica di rivalità fra due squadre in lotta per uno stesso obiettivo e nel “pepe” che porta con sé un duello simile. Il razzismo, invece, è un qualcosa che dovrebbe rimanere esterno a queste vicende, ma questa sera a San Siro c’è stato un episodio molto brutto da dover raccontare.

Vergogna a San Siro: il coro contro Napoli

L’Inter era infatti in campo stasera per giocare la gara di Champions League contro il Lipsia, utile a consolidare la sua posizione positiva nella League Phase della competizione. I tifosi nerazzurri presenti a San Siro hanno però ben pensato di far partire il coro “Odio Napoli” intorno al 65′ minuto di gioco (con la propria squadra in vantaggio per 1-0).

Un’iniziativa che si comprende davvero poco, essendo l’Inter in campo in una gara in cui il Napoli non era neanche lontanamente coinvolto vista la sua assenza dalle coppe. L’episodio conferma però come questa lotta Scudetto fra Napoli e Inter si stia facendo sempre più accesa e come i toni si stiano alzando, forse, oltre il dovuto.

La gara è poi terminata con la vittoria di misura dei nerazzurri grazie all’autorete di Lukeba. Un successo che dà altra conspaevolezza e altro morale all’Inter anche nella lotta Scudetto, dove saranno attesi ad un big match molto importante contro la Fiorentina domenica alle ore 18.00. Il Napoli, invece, scenderà in campo prima dei rivali, ma nello stesso giorno, per affrontare alle ore 15.00 il Torino. Chissà se anche il duello a distanza a poche ore di distanza di domenica non possa regalare nuovamente scintille: si spera, che tutto ciò possa esserci in un clima di accesa rivalità, ma non di odio.