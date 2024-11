Torino-Napoli, c’è un divieto ufficiale: l’annuncio

In casa Napoli ci si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Torino, intanto arriva l’annuncio ufficiale sul divieto.

Ai piedi del Vesuvio c’è sempre più entusiasmo intorno alla squadra. Il Napoli dopo la scorsa annata deludente è tornato a vincere e a convincere. La squadra di Conte al momento comanda la classifica di Serie A con nove vittorie, due pareggi e due sconfitte. I punti totali sono 29 ma l’imperativo resta quello di vincere ogni partita, soprattutto perché ci sono ben quattro squadre a quota 28 punti. La stagione è lunga, ma ora che il calendario si fa fitto per le inseguitrici, il Napoli può sfruttare il fatto di non avere le coppe europee a suo vantaggio.

Meno distrazioni e meno impegni potrebbero facilitare il percorso degli Azzurri che di conseguenza possono puntare solo su campionato e Coppa Italia. La recente vittoria contro la Roma ha risollevato il morale e dato ulteriore consapevolezza all’ambiente dei propri mezzi. Da domenica ci saranno tre partite in una settimana e da qui Conte potrà capire la reale profondità e competitività della propria rosa. Ad aprire le danze sarà la trasferta contro il Torino di campionato in merito alla quale è arrivata l’ufficialità su un particolare divieto.

Torino-Napoli, settore ospiti sold out: divieto in Curva Primavera

Come detto in precedenza, il Napoli giocherà la quattordicesima giornata di A contro il Torino, in trasferta. Il fischio d’inizio è programmato per le ore 15:00 e come riportato sul sito ufficiale dei Granata il settore ospiti sarà sold out. Nel comunicato però si legge anche un divieto per i tifosi Azzurri: “La Curva Primavera è riservata ai tifosi del Toro o neutrali. Per ragioni di sicurezza non sarà possibile accedere in Curva con maglie o sciarpe del Napoli, il settore destinato alla tifoseria partenopea è esaurito”.

Misure di sicurezza massime dunque per la sfida, con la scelta di disputare la partita in orario diurno e ristrettezza nell’accesso ai settori. Il motivo probabilmente è da collegare ai disordini avvenuti nel gennaio 2024, quando le due tifoserie si sono scontrate e lanciate bombe carta fuori lo “Stadio Olimpico grande Torino”.

I tifosi del Napoli residenti in Campania quindi potranno accedere al solo settore ospiti, come riportato anche dal comunicato del Torino. I sostenitori azzurri, dunque, nel proprio settore saranno 1489, con il solo obiettivo di spingere la squadra alla vittoria e mantenere così il primo posto in classifica.