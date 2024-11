“Non mi piace il gioco del Napoli”, l’ex azzurro gela tutti: il commento

Un ex giocatore del Napoli senza peli sulla lingua in merito al gioco degli Azzurri, il commento è negativo.

In casa Napoli ci si prepara alla prossima sfida di campionato in programma domenica alle 15:00. I partenopei sfideranno il Torino in trasferta, nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato. Gli uomini di Conte si presenteranno allo “Stadio Olimpico Grande Torino” con l’obiettivo dei tre punti per restare in vetta. Infatti sono ben quattro le squadre a -1 dal Napoli ma domenica ci sarà lo scontro diretto tra Inter e Fiorentina, l’Atalanta avrà la difficile partita contro la Roma e la Lazio giocherà in trasferta nell’insidioso campo del Parma.

Un occasione dunque per il Napoli di allungare sulle inseguitrici che in più saranno impegnate in Europa tra oggi e giovedì. Visto il calendario fitto gli Azzurri dovranno sfruttare l‘assenza di impegni nelle coppe e approfittare di eventuali passi falsi da parte delle inseguitrici. Inoltre, il ritorno alla vittoria contro la Roma, ha riportato il giusto entusiasmo all’interno dell’ambiente. Proprio in merito alla sfida contro i Giallorossi si è espresso un ex giocatore del Napoli, criticando il modo di giocare della squadra di Conte.

Napoli, l’ex Schwoch lancia una frecciata alla squadra di Conte

Nel giorno del ricordo della scomparsa di Diego Armando Maradona ha parlato a “Il bello del Calcio” l’ex Napoli Stefan Schwoch. Durante il programma, in onda sul canale 11 Televomero, l’ex punta ha parlato della leggenda argentina ma anche del Napoli attuale. Schwoch ha detto questo sulla squadra di Conte: “I dati si vedono, il Napoli non è una squadra che comanda la partita. Al contrario, si abbassa molto per poi andare in ripartenza. Bisogna essere contenti per il primo posto ma il gioco non mi piace perché ho un’altra idea in merito“.

Il classe 1969 ha comunque ricordato che l’importante è vincere e quindi se i partenopei trionfano con questo stile di gioco è “il primo a battere le mani“. L’ex giocatore, al Napoli da gennaio 1999 a luglio 2000, ha poi definito Buongiorno un fenomeno. Dopodiché ha parlato del pari ruolo Lukaku: “Ormai ha raggiunto una condizione atletica sufficiente, ma da lui ci si aspetta molto di più“.

Schwoch ha parlato anche di Antonio Conte, facendo i complimenti al tecnico barese per ciò che riesce a tirare fuori dai suoi giocatori. L’ex Napoli ha dunque detto la sua sugli Azzurri, esprimendosi sul loro gioco e parlando di allenatore e giocatori. A Castel Volturno, nonostante tutto, i commenti esterni lasciano il tempo che trovano con la concentrazione massima rivolta alla prossima partita.