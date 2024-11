Napoli, sondaggio per un attaccante: arriva il colpo dall’Inter?

Sondaggio a sorpresa del Napoli per un attaccante di proprietà dell’Inter: potrebbe arrivare un acquisto sorprendente.

Il Napoli prosegue sulle ali dell’entusiasmo un campionato che può portare piacevoli sogni Scudetto. Il club azzurro è reduce dalla vittoria contro la Roma che lo conferma in cima alla classifica in Serie A. Il sogno di portare di nuovo il tricolore a casa non è impossibile, considerando anche l’assenza dalle coppe. Non si può escludere, così, che nel prossimo mercato il ds Manna possa regalare qualche altro colpo in grado di aumentare l’asset a disposizione di Antonio Conte.

I prossimi mesi potrebbero però essere utili anche per possibili colpi in prospettiva. Il club infatti sta proseguendo negli ultimi anni una vera e propria operazione di svecchiamento della rosa, in parte rallentata nell’ultimo mercato, dove le ambizioni del nuovo ciclo hanno richiesto l’arrivo di qualche profilo di esperienza.

Napoli, sondaggio per Pio Esposito

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, un profilo di grande prospetto su cui si sarebbe poggiati gli occhi del Napoli sarebbe quello di Pio Esposito, punta di proprietà dell’Inter, ma in prestito allo Spezia. Secondo il portale, sarebbe stato lo stesso De Laurentiis a scendere in campo insieme al ds Manna per dei primi contatti con l’agente Mario Giuffredi, già procuratore di diversi calciatori azzurri come Di Lorenzo, Folorunsho e Politano.

Pio Esposito sta emergendo in questa Serie B come uno degli attaccanti italiani di maggiore prospettiva, con 7 gol realizzati in 12 partite. Una crescita enorme rispetto allo scorso campionato (passato sempre in prestito al club ligure), dove aveva realizzato appena 3 gol. Fra queste, però, va ricordata quella contro il Venezia all’ultima giornata dello scorso campionato cadetto, risultata decisiva per la salvezza dello Spezia. Quest’anno, la sua squadra ha invece ambizioni più alte: in questo momento, si trova al secondo posto a pari punti con il Pisa, in piena lotta per la promozione in massima serie.

Non vi è alcun dubbio che quindi nei suoi pensieri la priorità sia riuscire a trascinare lo Spezia in Serie A e, poi, decidere il suo futuro in un momento successivo. Ma ci sono alcuni elementi che potrebbero dare una mano rispetto ad una sua scelta di accasarsi al Napoli: il giocatore, infatti, è originario di Castellamare di Stabia. In più, il suo procuratore (Mario Giuffredi) ha ottimi legami con il club azzurro. Chissà se queste situazioni potrebbero agevolare un addio all’Inter per rimanere, comunque, nei vertici della Serie A.