Fiaccolta per Maradona fuori allo stadio a Napoli: immagini meravigliose! (VIDEO)

Folla di tifosi per omaggiare Diego Armando Maradona fuori allo stadio a suo nome: oltre 1000 persone presenti, fiaccolata da brividi.

Continuano le iniziative per omaggiare Diego Armando Maradona, nella giornata che segna il quarto anniversario della sua scomparsa nel 2020. Un evento che scosse profondamente tutti e che oramai da quattro anni riunisce tutta la città in ricordo di una delle sue figure chiave nella storia, un uomo che, pur nato in Argentina, è diventato un simbolo di Napoli e della napoletanità nel mondo.

Già dalla mattina, infatti, in tanti si sono recati al murales dedicato al Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli, tra cui anche una delegazione del club composta dal capitano Di Lorenzo, l’allenatore Conte e il presidente De Laurentiis.

VIDEO- Stupenda fiaccolata per Maradona fuori allo stadio

In sertata, anche fuori allo Stadio Diego Aramando Maradona ci sono state iniziative. In particolare, oltre 1000 tifosi si sono presentati fuori allo stadio (precisamente all’esterno della Curva B) per omaggiare l’idolo di una città.

L’omagio ha visto una fiaccolata da brividi, condensata dai cori dei tifosi per l’indimenticabile Diego. L’occasione ha visto radunarsi persone da tutto il mondo: tanti anche gli argentini presenti. Tante anche le famiglie e i bambini presenti, a conferma di come il nome di Maradona sia davvero in grado di unire tutti, anche quattro anni dopo la sua scomparsa.

Anche quest’anno, quindi, le iniziative in giro per questa città hanno dimostrato l’indissolubile legame fra la città di Napoli e la figura di Diego Armando Maradona. In parallelo alla fiaccolata allo stadio, tanti sono stati anche i tifosi ai vari murales del Pibe de Oro in giro per la città. Insomma, si è trattata di una vera e propria marea azzurra, piena d’affetto per l’eroe di una città.