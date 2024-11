Batosta Napoli, giocatore ko: l’annuncio è ufficiale

Il Napoli giocherà domenica in trasferta contro il Torino, ma prima bisogna registrare un brutta notizia per Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha confermato il proprio primato, grazie alla vittoria di domenica scorsa contro la Roma. Anche se ha ancora un solo punto di vantaggio su Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina.

Archiviata la gara contro la Roma di Claudio Ranieri, di fatto, il Napoli è atteso dalla trasferta contro un’altra squadra in profonda crisi, ovvero il Torino. Tuttavia, proprio per la gara contro i granata, bisogna registrare una brutta notizia per Antonio Conte.

Napoli, infortunio per Mazzocchi: il comunicato del club partenopeo

Pasquale Mazzocchi, infatti, si infortunato nel corso della gara di domenica scorsa. Ecco il comunicato del club partenopei con cui ha annunciato l’infortunio del laterale: “Dopo aver accusato un fastidio muscolare al termine del match contro la Roma, Mazzocchi si è sottoposto oggi ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

L’ex Salernitana, dunque, salterà sicuramente la trasferta contro il Torino. Nei prossimi giorni, di fatto, ci saranno ulteriori novità sulle condizioni fisiche di Pasquale Mazzocchi. Quest’ultimo, di fatto, si stava dimostrando una buona alternativa sia a Di Lorenzo che a Politano.