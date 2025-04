Infortunio muscolare, rischia di saltare Bologna-Napoli: le ultime

Il giocatore non ha ancora smaltito alcuni guai fisici, resta in dubbio la sua presenza per la sfida di domani.

Il Napoli sembrerebbe essere uscito dalla crisi di febbraio e marzo, nella quale è rimasto senza vittorie per cinque gare consecutive. La squadra di Antonio Conte aveva iniziato alla grande il 2025, con quattro vittorie importanti, contro squadre di alto livello come Fiorentina, Atalanta e Juventus. Poi, però, la situazione si è complicata sempre di più.

Nelle ultime tre giornate di campionato gli azzurri hanno collezionato sette punti, tornando a vincere e a convincere. La grinta messa in campo contro il Milan ha ridato grande fiducia ai tifosi, che continuano a credere nella rimonta. Il pareggio dell’Inter a Parma, poi, potrebbe essere una grande occasione per avvicinarsi alla vetta. Per farlo, però, bisognerà battere un Bologna in gran forma.

Bologna-Napoli, dubbi di formazione: un difensore rischia il forfait

Antonio Conte sta studiando il miglior undici titolare da schierare al Dall’Ara nel posticipo di lunedì sera. La squadra di Vincenzo Italiano corre e fa correre, per questo serviranno giocatori in una buona condizione fisica. Molto probabilmente Anguissa partirà dalla panchina per far spazio a Billy Gilmour. I compagni di reparto dovrebbero essere Lobotka e McTominay, che torna a disposizione dopo aver smaltito l’influenza. Per quanto riguarda i rossoblù, invece, rischia di saltare la sfida contro il Napoli un difensore: si tratta Nicolò Casale.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoBolognaweb.it, infatti, nell’allenamento odierno il difensore avrebbe lavorato a parte. Il centrale è reduce da un affaticamento muscolare. I dubbi sulla sua eventuale convocazione verranno sciolti a seguito della seduta di domattina. Nessun dubbio invece per Santiago Castro: l’argentino sarà regolarmente a disposizione.

Scudetto, sprint finale: il Napoli vuole tornare in corsa

I risultati degli ultimi mesi hanno messo in seria discussione la possibilità di lottare per il tricolore da parte degli azzurri, ma i tifosi ci credono ancora. Ci crede anche la squadra, capitanata dal suo allenatore, abituato a certi scenari. L’Inter resta favorita, ma il Napoli ha le carte in regola per lottare fino alla fine.

Battere i rossoblù darebbe grande fiducia all’ambiente, ma non sarà facile: il Bologna ha vinto sette delle ultime otto gare disputate tra campionato e Coppa Italia. Si tratta di una squadra in grande forma, che mette in pratica un’ottima idea di calcio. Le motivazioni non mancano, né da una parte né dell’altra. Sarà una grande partita, che in casa Napoli sperano di vincere per tornare a sognare.