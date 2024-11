News Napoli, il bilancio sorride a De Laurentiis: notizia straordinaria per il patron azzurro!

Sono ore molto importanti in casa Napoli. Negli ultimi minuti, è arrivata l’ennesima notizia positiva dal club azzurro in questa stagione.

Il Napoli è da sempre modello di integrità, come sottolineato a lungo dal presidente De Laurentiis e non solo. Oltre all’aspetto legato al campo, il patron azzurro è sempre molto attento ai conti della società e tanto altro. Non a caso, il Napoli vanta un bilancio molto positivo da diverse stagioni. La storia, però, si è ripetuta ancora una volta nel 2024. A tal proposito, il bilancio dei partenopei è stato approvato con un utile molto importante che permette al numero uno del club di gioire.

Aurelio De Laurentiis, grazie alle sue immense doti da imprenditore, è riuscito a creare un progetto straordinario alla Corte del Vesuvio. Lo Scudetto ottenuto nel 2023 è ormai solo un ricordo, ma intanto il patron azzurro ha già creato un nuovo piano inedito. Tutto ciò, gli ha permesso ancora una volta di chiudere il bilancio con un utile molto importante. Di seguito le cifre.

Il bilancio del 2024 sorride a De Laurentiis: numeri da urlo per il Napoli!

La politica di Aurelio De Laurentiis vince ancora. Come riportato da “CalcioeFinanza” il club azzurro ha chiuso il bilancio del 2024 con un utile di ben 63 milioni di euro. Il fatturato della società è stato pari a 328,2 milioni di euro mentre le spese si aggirano intorno 244,4 milioni di euro. Inoltre, ci sono altri dati importanti da analizzare. Di seguito lo schema riportato dagli esperti.