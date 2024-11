“Juventus? Straccerà tutti dal prossimo anno”: l’ex azzurro indispettisce i tifosi del Napoli!

Un ex Napoli si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che non hanno fatto piacere ai tifosi azzurri. Di seguito l’analisi dell’ormai ex calciatore.

La stagione del Napoli è partita al meglio, con gli azzurri che guidano la classifica dinanzi a tutti. Alle spalle ci sono diverse squadre come Inter, Atalanta e Fiorentina, mentre più in basso è presente la Juventus di Thiago Motta. Quest’ultimo, sta faticando non poco in questi primi mesi in bianconero, ma la fiducia resta elevatissima. Ancor più perché il perno del progetto resta Cristiano Giuntoli.

L’ex direttore sportivo del Napoli vanta professionalità e capacità di scovare nuovi talenti. Tali elementi sono proprio ciò che serve alla Juventus per ripartire. A tal proposito, un ex calciatore del Napoli ha analizzato le qualità del dirigente sottolineando le possibilità a disposizione del club bianconero di tornare a lottare ai vertici della Serie A e non solo. Di seguito le incredibili parole di Faouzi Ghoulam.

Ghoulam: “Giuntoli è veramente forte. La Juventus tornerà ad alti livelli”

Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Calcio Show” analizzando la situazione attuale della Juventus e non solo. Di seguito l’annuncio dell’ex azzurro.