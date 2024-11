Il gesto di Lukaku dopo il gol contro la Roma: un segnale chiarissimo

Il gesto di Romelu Lukaku dopo il gol segnato contro la Roma: un segnale chiarissimo che arriva dal prato del Maradona.

Il Napoli resta primo in classifica e lo fa con una vittoria di ‘corto muso’, battendo la Roma di Claudio Ranieri e portando a casa tre punti fondamentali. Cosi Antonio Conte si gode la vetta e anche gli occhi invidiosi di chi evidentemente si aspettava un calo da parte degli azzurri, soprattutto sotto il punto di vista dei risultati. Si, perchè il rendimento sul campo non è stato di caratura eccelsa, ma l’allenatore del Napoli continua a portare a casa punti grazie ad un tipo di impostazione cinica ed incisiva.

La Roma, di contro, esce sconfitta dal Maradona ma con la consapevolezza di poter far crescere una squadra che ha ampi margini di miglioramento. Nel frattempo, i tifosi del Napoli possono godersi la confermata vetta della classifica ed anche un Romelu Lukaku che è tornato al gol.

Lukaku, dopo le critiche arriva il gol ed il gesto

Sono state settimane complicate per Romelu Lukaku che si è visto piovere addosso tante critiche, legate anche alla sua forma fisica. Ieri il gol contro la Roma, da ex, che ha di fatto deciso la partita e regalato agli stessi tifosi la gioia del ritorno alla vittoria.

Lo stesso Lukaku, come scrive oggi il Corriere dello Sport, si è resto protagonista di un gesto emblematico dopo aver messo la palla in porta: sguardo rivolto verso la panchina, cenno di intesa con Conte e segale che evidenza quanto tra i due ci sia un’alchimia forte, al netto delle critiche e di qualche prestazione opaca. L’allenatore crede in Big Rom e il belga vuole ricambiare a suon di gol.