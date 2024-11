Giuffredi: “Politano merita grande attenzione. Nazionale? La situazione adesso è diversa”

Mario Giuffredi è tornato a parlare di Matteo Politano. Di seguito le parole del noto assistito.

Prosegue al massimo la stagione del Napoli che ottiene l’ennesima vittoria contro la Roma. Gli azzurri hanno ottenuto ancora una volta i tre punti, conquistando così la vetta della classifica. Tra i migliori protagonisti spicca ancora una volta il nome di Matteo Politano, il quale gode della massima fiducia di Antonio Conte. L’esterno azzurro si sta confermando una delle migliori pedine nello scacchiere dell’allenatore salentino.

Contro i giallorossi, infatti, è arrivata infatti l’ennesima prova importante di Matteo Politano. Quest’ultimo, si è ormai impadronito della fascia destra che gli sta permettendo di diventare uno degli esterni più “completi” in circolazione. A tal proposito, l’agente del calciatore Mario Giuffredi ha parlato delle prestazioni del giocatore e non solo.

Il Napoli vince e convince contro la Roma. Uno dei migliori è stato ancora Matteo Politano, il quale sta vivendo una stagione da assoluto protagonista. A tal proposito, l’agente Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Canale 21” analizzando anche la possibilità di vedere l’azzurro con la maglia della Nazionale. Di seguito le sue parole.

“La situazione in Nazionale è cambiata perché il nuovo modulo di Luciano Spalletti non permette a giocatori come Politano di ricevere le giuste attenzioni. Lo stesso discorso vale anche per Zaccagni. Io penso che l’azzurro meriti una grande attenzione grazie a tutto ciò che sta facendo in questa stagione”.