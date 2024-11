Calciomercato Napoli, scelta fatta: sarà addio a gennaio

Scelta fatta in casa Napoli: sarà addio a gennaio, è già partita la caccia al suo sostituto. Il punto sul calciomercato di gennaio.

Il Napoli si gode un’altra settimana in vetta della classifica dopo la vittoria contro la Roma. Le ambizioni Scudetto restano così sempre più vive, a conferma di quanto il nuovo progetto tecnico avviato con Antonio Conte in panchina sia stata una scelta giusta.

Per questo, il club azzurro, dopo i corposi investimenti effettuati in estate, potrebbe decidere di non fermarsi a gennaio. Il neo ds Manna potrebbe così provare a rinforzare la rosa anche nel mercato invernale per magari provare a dare ancora più forza alle ambizioni di Conte.

Juan Jesus verso l’addio: la scelta per gennaio

Ha fatto il punto sulle possibili mosse nel calciomercato di gennaio del Napoli il portale Tuttomercatoweb, secondo cui la priorità del mercato azzurro riguarderà il reparto dei difensori centrali. Di conseguenza, lascerebbe il club Juan Jesus.

Secondo il portale, sembra oramai fatta la scelta di una cessione per il brasiliano a gennaio. L’idea del club è infatti quella di svecchiare ulteriormente il reparto e lasciar andare, così, l’oramai 33enne Juan Jesus per acquistare un profilo più giovane. Verrebbe in questo modo anticipato un addio che, in ogni caso, avverrebbe in estate. Il giocatore ha infatti il contratto in scadenza nell’estate del 2025 e non è previsto alcun prolungamento. Il club avrebbe anche un’opzione a proprio favore per l’estensione di un anno, ma non avrebbe alcuna intenzione di esercitarla. Sarebbe incerto, così, soltanto il quando di questo addio: si sta facendo sempre più largo la strada di anticiparlo a gennaio.

Il suo addio sarebbe propedeutico all’arrivo di un altro difensore centrale nel mercato di gennaio con caratteristiche simili al brasiliano e, quindi, anch’egli di piede mancino. Un’operazione simile sarebbe utile ad aggiungere una vera alternativa ai fin qui instancabili Rrahmani e Buongiorno. L’unica partita che non ha visto la presenza in campo di questa coppia di centrali è stata infatti la prima di campionato contro il Verona, terminata con una sconfitta per 3-0.

Da valutare anche la situazione di un altro difensore centrale che fin qui ha avuto poco spazio, cioè Rafa Marin. Lo spagnolo non ha ancora debuttato in Serie A, avendo giocato solo nel match di Coppa Italia contro il Palermo. Per lui, il club starebbe cercando di valutare se queste difficoltà siano dovute solo ad un periodo di adattamento oppure se frutto di una decisione “passata in giudicato” su di lui. Solo i prossimi mesi chiariranno, in base al suo spazio, le idee della società su di lui.