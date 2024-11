“Polemica di modesto spessore’, che frecciata a De Laurentiis: il commento

Il Napoli scenderà in campo quest’oggi per giocare contro la Roma, ma prima bisogna registrare una frecciata ad Aurelio De Laurentiis.

Dopo la sosta di metà novembre, di fatto, la luce dei riflettori è tornata sul campionato di Serie A. Già da ieri, di fatto, ci sono stati dei risultati importanti. Inter ed Atalanta, infatti, hanno vinto contro Verona e Parma, portandosi così al primo posto. Mentre tra Milan e Juventus c’è stato un pareggio davvero avaro di emozioni.

Nella giornata di oggi, quindi, tocca al Napoli di Conte. Gli azzurri, infatti, hanno di fronte la Roma di Claudio Ranieri, ma prima bisogna registrare una frecciata ad Aurelio De Laurentiis.

Antonio Corbo a De Laurentiis: “Non abbandoni il club a volatili alleanze e a piccoli attriti”

A farla, esattamente nel suo editoriale sulle colonne de ‘La Repubblica’, è stato il giornalista Antonio Corbo: “De Laurentiis e Marotta si sono inseriti in una polemica di modesto spessore, invece di pensare al tema più alto ed urgente. Dove sta andando il calcio italiano? Il ministro Abodi sostiene che si può far meglio, un modo garbato per dare il preavviso al presidente federale rieletto dal 18 ottobre 2018. Mentre ad inizio febbraio, esattamente il 3, ci saranno le nuove elezioni”.

L’articolo di Antonio Corbo su questa polemica tra il patron partenopeo e Marotta si conclude così: “Meglio se De Laurentiis, che ha corretto Conte sul VAR, prenda una linea ferma e chiara su Federazione e Lega. Ha sofferto e investito troppo per rientrare nel grande giro: non abbandoni il club a umori, piccoli attriti e volatili alleanze”.