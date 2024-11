Napoli-Roma, quanti incroci di mercato: coinvolto anche mister 30 milioni

Il retroscena sui duelli di mercato tra le due società sorprendono i tifosi: svelato l’incrocio con il top acquistato quest’estate.

Freme l’attesa per la ripresa del campionato azzurro, che quest’oggi regalerà la super sfida alla Roma di Claudio Ranieri. Il Napoli è chiamato a rispondere ai successi esterni di Inter e Atalanta nel tentativo di riconquistare la vetta della classifica. D’altra parte al Maradona arriverà un cliente piuttosto scomodo, considerata soprattutto l’inevitabile scossa emotiva che il nuovo tecnico conferirà alla propria formazione. Napoli-Roma è solo il primo atto concreto di numerose sfide di mercato tra i due top club, spesso in lotta nell’acquisto di big player. Proprio un punto cardine della compagine giallorossa avrebbe potuto difendere i colori azzurri, ma i giallorossi hanno avuto la meglio: l’incrocio di mercato sorprende tutti.

Napoli-Roma, Dovbyk e non solo: quanti incroci di mercato

È il giorno di Napoli–Roma, match attesissimo da entrambe le tifoserie. Primo vero scontro di stagione tra i due club, che proprio durante l’ultima sessione di mercato si sono contese Artem Dovbyk. Come confermato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centravanti ucraino è stato inserito nella lista di mercato della società partenopea. D’altra parte l’arrivo di Conte ha cambiato le carte in tavola e il Napoli ha optato per Romelu Lukaku – tra l’altro ex giallorosso – abbandonando l’ucraino, passato con i capitolini per oltre 30 milioni di euro. Un curioso incrocio di mercato, ma non l’unico.

Negli ultimi giorni della finestra estiva, infatti, sono avanzate voci sul possibile arrivo di Nicola Zalewski. Il laterale polacco sembrava essere lontano dalla permanenza nella capitale, con Manna che ha fiutato un possibile scambio con Cyril Ngonge.

Il fantasista belga avrebbe potuto raccogliere l’eredità di Paulo Dybala, vicino all’addio. Il colpo di scena regalato dall’argentino non ha consentito il trasferimento e Ngonge si è sottoposto alla cura Antonio Conte. Da non dimenticare le insistenti voci di mercato sul possibile arrivo di Paulo Dybala all’ombra del Vesuvio, ma l’allora ds Giuntoli virò su Raspadori.

Curiosi retroscena, questi, che coinvolgono alcuni top di entrambe le formazioni. Giocatori che sperano di lasciare il proprio segno nel Derby del Sole, provando ad aumentare i rimorsi nelle società avversarie. Attesissimo il duello a distanza tra Romelu Lukaku e Artem Dovbyk: i due vivono un analogo momento di forma, caratterizzato da sole quattro marcature. Chissà che oggi possano aumentare le reti realizzate dai due bomber.