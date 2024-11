Napoli-Roma, la Curva B omaggia Ciro Esposito: la coreografia è stupenda – FOTO

Napoli Roma, arriva l’omaggio dello stadio Maradona nei confronti di Ciro Esposito, tifoso napoletano scomparso nel 2014.

La tredicesima giornata di Serie A vedrà protagoniste Napoli e Roma allo stadio Maradona. I partenopei dovranno scendere in campo con la giusta concentrazione per raggirare la trappola Ranieri. I giallorossi, infatti, nonostante una stagione difficile, hanno voglia di rilanciare le proprie ambizioni in campionato ed oggi potrebbe essere la loro ultima opportunità per agganciare una posizione di rilievo. Il Napoli potrà puntare sui titolarissimi ma dovrà contare specialmente sull’ex di giornata Romelu Lukaku, alla ricerca di maggiore continuità con la maglia partenopea. Intanto, prima dell’inizio del match la Curva B ha omaggiato il ricordo di Ciro Esposito.

Omaggio a Ciro Esposito, il gesto emozionante della Curva B

Prima dell’inizio della partita tra Napoli e Roma, la Curva B ha ricordato Ciro Esposito, tifoso partenopeo ucciso nel 2014 a Roma nel giorno della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Nella giornata di ieri, avrebbe compiuto 40 anni e la tifoseria del Napoli ha voluto rendergli omaggio con un gesto che ha unito un intero stadio.

Un messaggio chiaro e semplice ma che riassume quanto i valori del calcio possano rendere eterno il ricordo di un ragazzo andato semplicemente allo stadio per assistere ad una partita della sua squadra del cuore. Un gesto di grande cuore e che dovrebbe far riflettere chi invece confonde il calcio come motivo di sfogo in maniera violenta e talvolta disumana.

Proprio nei giorni scorsi, Antonella Leardi, la madre di Ciro Esposito, ha ribadito questo concetto ai microfoni di “Repubblica”: “Folle morire per una partita di calcio, così come per un paio di scarpe sporche. Posso soltanto immaginare il dolore delle famiglie. Ho tanto rispetto e parlo poco, ma so esattamente cosa si prova. Ciro è con me ogni giorno. Abbiamo organizzato un vero e proprio Ciro Day. Lo faremo nella nostra Scampia. Organizzeremo una partita di calcetto tra la nostra squadra e i tifosi del Boca Juniors, in città per celebrare Maradona”.

Un omaggio che ha emozionato tutti i tifosi del Napoli, che ricorda una vita spezzata fin troppo presto. Anche per ricordare che la lotta contro la violenza resta un tema sempre da combattere e, magari, da sconfiggere.