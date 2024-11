Napoli-Roma, arriva l’annuncio di De Laurentiis dopo il match: le sue parole

Pochissimi minuti fa è arrivato il commento di Aurelio De Laurentiis dopo la sfida tra Napoli e Roma. Le parole del presidente.

Il Napoli ha vinto contro la Roma riconquistando il primo posto in classifica. Al Maradona sono arrivati tre punti fondamentali, nonostante la prestazione non brillantissima. A decidere la sfida è stato Romelu Lukaku, il quale ha sfruttato al massimo l’assist di Giovanni Di Lorenzo arrivato dalla fascia sinistra. Il successo ha lasciato tantissimo entusiasmo tra i tifosi azzurri e non solo. Infatti, a godere dell’ennesimo trionfo è anche il presidente De Laurentiis che è apparso molto entusiasta al triplice fischio.

Il patron, da sempre, è molto vicino ai suoi calciatori e soprattutto al tecnico. Infatti, l’inizio di stagione rende molto orgoglioso il numero uno del club campano che ha studiato un nuovo progetto vincente. Nei giorni scorsi, sono arrivate diverse parole da parte del presidente azzurro, il quale si è lasciato andare anche dopo la vittoria contro la Roma. A tal proposito, pochi minuti fa è stato pubblicato un tweet inerente al match.

De Laurentiis: “Valeva la pena tornare. Forza Napoli!”

Aurelio De Laurentiis, tramite il proprio profilo “X” ha voluto rilasciare alcune parole in merito alla vittoria del Napoli contro la Roma. Il patron azzurro è apparso molto entusiasta dopo l’ennesimo successo del gruppo capitanato da Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Valeva la pena tornare da Los Angeles! Forza Napoli Sempre!!”.

Il presidente azzurro è molto felice dell’ottimo inizio di stagione. Come già sottolineato, il patron crede ciecamente nelle qualità del gruppo squadra e ancor più in quella di Antonio Conte. Il tecnico è sempre stata la prima scelta da cui ripartire dopo la bruttissima stagione scorsa. Fino ad oggi, si è rivelata l’ennesima scelta giusta ideata dal numero uno del club campano.