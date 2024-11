McTominay: “Voglio sempre aiutare la squadra. Obiettivo? Fare sempre meglio”, poi l’analisi sulle rivali

Napoli Roma, arrivano le dichiarazioni di Scott McTominay ai microfoni di Dazn dopo la vittoria partenopea.

Il Napoli di Antonio Conte ritrova la vittoria dopo il pareggio a Milano contro l’Inter e il tonfo in casa contro l’Atalanta. Gli azzurri possono contare sul contributo del proprio centrocampo che è tornato costellato dai titolari: Anguissa, Lobotka e McTominay. Il ritorno dello slovacco in mezzo al campo si sente e per esperienza e per qualità tecnica e il supporto delle mezz’ali è sempre necessario e fondamentale. A proposito del match, ai microfoni di Dazn si è espresso Scott McTominay nel post partita.

Napoli Roma 1-0, McTomiany: “Scudetto? Vi spiego”

L’ex Manchester United ha parlato delle proprie ambizioni e degli obiettivi della squadra: “Voglio solo aiutare i miei compagni, sperando di dare anche personalmente un contributo fondamentale alla mia squadra.

Scudetto? Le cose nel calcio possono cambiare velocemente, il nostro obiettivo è quello di crescere partita dopo partita, ascoltare il nostro allenatore e cercare di fare il meglio possibile allenamento dopo allenamento”.

In merito alle squadre che potrebbero insidiare gli azzurri, McTominay ha espresso la propria opinione: “Squadre da temere? Mi hanno impressionato Inter, Milan, Juventus: sono tutte molto organizzate “.