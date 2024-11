Effetto McTominay, clima da brividi a Napoli: tifosi scozzesi scatenati — VIDEO

Scott McTominay ci ha messo davvero poco tempo a prendersi tutto l’entusiasmo di Napoli e non solo: a dimostrarlo sono le immagini dei tifosi presenti quest’oggi in città.

A pochissimi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Roma, a Napoli l’entusiasmo è altissimo: nel mirino c’è la possibilità di poter dare un segnale importante a tutta la Serie A, dopo che Inter e Atalanta si sono riprese, seppur momentaneamente, la vetta della classifica. Antonio Conte è pronto a ricominciare e lo farà con gli ormai soliti noti: la formazione che si vedrà in campo dal primo minuto contro i giallorossi sarà pressoché identica a quella cosiddetta ideale, con il ritorno in campo da titolare di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco occuperà la linea insieme a Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay.

Lo scozzese si è difatti preso l’entusiasmo di una piazza che si è scaldata fin da subito, non appena gli azzurri ne hanno ufficializzato il suo ingaggio dal Manchester United, nella scorsa estate. D’altronde, il rendimento del numero otto azzurro è stato subito notevole, giustificando così tutte quelle che erano le attese da parte di tifosi e addetti ai lavori nei suoi confronti. Binomio, quello tra il Napoli e l’ex United, che viene rafforzato dall’affetto da parte dei tifosi scozzesi: molti sono i tifosi che in queste settimane sono arrivati in città per vedere da vicino McTominay in campo con la maglia della SSC Napoli.

News Napoli, tifosi scozzesi scatenati per McTominay: avete visto?

Grande entusiasmo in città per il Napoli, che quest’oggi tornerà in campo contro la Roma, derby del Sole ormai divenuto un vero e proprio match classico della storia della Serie A.

Ad accendere ulteriormente gli entusiasmi sono le immagini relative a un gruppo di tifosi scozzesi, arrivati in città per sostenere dal vivo il beniamino Scott McTominay. L’ondata di supporters dalla Scozia è ovviamente dovuto dalla presenza di un altro big della Nazionale, ossia Billy Gilmour. L’ex Brighton, però, per questo pomeriggio lascerà spazio dal primo minuto al ritorno di Stanislav Lobotka.

Mentre si attende di capire quali saranno le scelte di Conte e Ranieri e il successivo calcio d’inizio, le immagini di questo gruppo di tifosi scozzesi fa il giro del web, dimostrando che il binomio tra Napoli e la Scozia ormai sta divenendo sempre più forte.

Di seguito, il video in questione: