Anguissa avverte tutti sulla Roma: il messaggio in diretta scuote il Napoli

Napoli Roma, arrivano le dichiarazioni di Frank Anguissa ai microfoni di Sky Sport e Dazn prima dell’inizio del match.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere in campo contro la Roma del neo allenatore Claudio Ranieri. Gli azzurri hanno la necessità di rispondere ad Inter, Atalanta ed anche Fiorentina che hanno vinto rispettivamente contro Hellas Verona, Parma e Como. Per riassaporare il gusto della vetta, i partenopei saranno chiamati a vincere e convincere il proprio pubblico. L’atmosfera del Maradona sarà caldissima e Conte, a seguito della bufera arbitrale che ha accompagnato la sosta per le Nazionali, avrà sicuramente indirizzato i suoi a mantenere la massima concentrazione sul rettangolo di gioco. Ai microfoni di Sky Sport, Frank Anguissa ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Anguissa sicuro: “McTominay? Migliorerà col tempo”

L’ex centrocampista del Fulham ha parlato nel pre-partita ed ha sottolineato l’importanza di un match come questo contro la Roma, nonostante le numerose difficoltà riscontrate dai giallorossi: “Roma? Sappiamo che hanno cambiato allenatore, noi sappiamo che è sempre difficile contro di loro. Abbiamo bisogno di questa vittoria”.

In seguito, Anguissa ha parlato di Scott McTominay, ripercorrendo anche un po’ il suo passato all’ombra del Vesuvio: “McTominay? Ho giocato con Zielinski e Lobotka in tre anni. Lui ha tanta qualità e sicuramente col tempo migliorerà ancora”.

Successivamente, intervistato da Dazn, ha aggiunto: “Il Napoli vuole sempre vincere, faremo di tutto. Le partite con le altre squadre le vogliamo giocare e pensare solo a vincere. Sono qui per questo”.