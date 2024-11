News SSC Napoli, soddisfazione super per l’azzurro: il premio è importantissimo – FOTO

Grande soddisfazione per un giocatore di proprietà della SSC Napoli: l’annuncio di queste ultime ore è una vera e propria soddisfazione per uno dei fedelissimi di Antonio Conte.

In casa Napoli cresce l’attesa per la sfida contro la Roma. Una partita storicamente molto sentita da parte del tifo partenopeo, che non vede l’ora di sostenere i propri beniamini allo stadio Diego Armando Maradona. La speranza è che a ritornare sia anche una vittoria, che manca da due turni per la compagine allenata da Antonio Conte, che nella conferenza stampa di presentazione ha avuto modo di soffermarsi anche su quello che è il suo rapporto personale con Claudio Ranieri (allenatore della Roma, ndr).

A poche ore dal fischio d’inizio, il dilemma di formazione più grande sembra quello legato alla fascia sinistra, con Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola che si giocano una maglia da titolare. Intanto, dall’Uruguay arriva una notizia che fa molto felice l’ex esterno del Getafe: quest’ultimo è stato eletto nella top XI stilata dalla CONMEBOL per quanto riguarda l’undicesimo e il dodicesimo turno delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026. A sorprendere, però, è anche il ruolo in cui è stato schierato, a dimostrazione di una polivalenza che può fare davvero comodo a Conte.

Ultime Napoli calcio, Olivera tra i migliori nell’ultima sosta: il premio non lascia dubbi

Mathias Olivera, terzino della SSC Napoli e della Nazionale Uruguaiana, è stato eletto nella formazione ideale in seguito alle ultime due partite con la sua rappresentativa. Una grande notizia per il giocatore azzurro, che ha inoltre il merito di aver raggiunto questa nomination giocando praticamente da difensore puro.

Di seguito, la formazione che vede protagonista un altro big della Serie A, ossia il capitano dell’Inter Lautaro Martinez:

Verso Napoli – Roma, Olivera favorito su Spinazzola sulla sinistra

Un riconoscimento davvero importante per l’esterno ex Getafe, che si è guadagnato intanto anche la fiducia quasi incondizionata del tecnico Antonio Conte. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale è pronto, stando alle ultime, a puntare su Mathias Olivera dal primo minuto nella sfida contro la Roma di Claudio Ranieri.

Il ballottaggio, considerando che Olivera è stato tra gli ultimi a rientrare a Castel Volturno, resterà aperto fino all’annuncio da parte delle due squadre in merito alle due formazioni ufficiali che scenderanno in campo al fischio d’inizio del Derby del Sole.