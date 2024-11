Napoli, sciopero e novità: l’annuncio sullo stadio Maradona

Tante novità in vista di Napoli-Roma, non solo la canzone di Pino Daniele: l’appello ai tifosi azzurri per l’ingresso allo stadio Maradona

Come annunciato e diffuso attraverso i social, prima di Napoli-Roma ci sarà un momento particolarmente emozionante, con l’anteprima della nuova canzone di Pino Daniele. Il cantautore napoletano, scomparso nel 2015, ha lasciato un brano che sarà possibile ascoltare proprio allo stadio Maradona domenica 24 novembre. Si intitola “Again”.

Ma al di là della presentazione del singolo di Pino Daniele, il club azzurro chiede ai tifosi di anticipare l’ingresso nell’impianto di Fuorigrotta. In effetti, per domenica è stato indetto uno sciopero dei treni, con il gruppo delle Ferrovie dello Stato che ha confermato la sua adesione. E di fatto, l’arrivo allo stadio con i mezzi di trasporto può subire delle problematiche.

Così, la SSC Napoli comunica che “Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, invitiamo tutti i tifosi a recarsi allo stadio con ampio anticipo”. La gara avrà fischio d’inizio alle 18:00, ma l’apertura dei tornelli avverrà già alle ore 15:30.