El Shaarawy incubo del Napoli: il dato contro gli azzurri è incredibile

Stephan El Shaarawy come bestia nera del Napoli: un dato dell’esterno italiano contro gli azzurri fa preoccupare i tifosi prima della gara con la Roma

Si avvicina a grandi passi la sfida tra Napoli e Roma valida per la 13a giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano alla sfida in testa alla classifica con 26 punti, solamente 1 in più di Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio e con 2 lunghezze di vantaggio sulla Juventus. I giallorossi, invece, hanno appena cambiato il terzo allenatore della loro stagione, affidandosi a Claudio Ranieri, che dovrà provare a salvare un’annata fin qui terribile.

Il Napoli si presenterà al Maradona conoscendo già i risultati di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Fiorentina. Solamente la Lazio, infatti, giocherà dopo i partenopei, contro il Bologna. Psicologicamente questo aspetto potrebbe rappresentare un aiuto per la squadra di Conte, ma potrebbe anche mettere pressione ai giocatori, chiamati a fare risultato davanti ai propri tifosi.

El Shaarawy bestia nera del Napoli: numeri pazzeschi al Maradona

Bisognerà affrontare una Roma ferita, ma intenzionata a rialzarsi. I capitolini arrivano senza certezze al Maradona, ma il cambio di guida tecnica potrebbe dare uno shock tale da risvegliare una squadra praticamente morta. Come lo scorso anno con Walter Mazzarri, vincente alla prima a Bergamo contro l’Atalanta, Ranieri proverà a fare lo scherzetto a Conte.

L’arma in più per i giallorossi sarà Stephan El Shaarawy, un incubo per il Napoli. L’esterno d’attacco ha infatti un bilancio pazzesco contro i partenopei. Nelle 15 sfide in carriera contro gli azzurri ha realizzato 5 gol. Solamente contro Chievo (7) e Udinese (6) ha fatto meglio. Il che vuol dire che il Napoli è la sua terza vittima preferita da calciatore. Non solo, il dato diventa ancora più clamoroso se si analizza più nel dettaglio.

Dei 5 gol realizzati al Napoli, infatti, tutti e 5 sono arrivati al San Paolo/Maradona. La prima firma è arrivata nella stagione 2012/13 con l’attaccante all’epoca nel Milan, che riuscì da solo a recuperare un momentaneo 2-0 di svantaggio. Una sentenza il “Faraone”, che ha trovato la prima rete in maglia Roma contro gli azzurri nella stagione 2018/2019, quella con Carlo Ancelotti in panchina, in un 1-1 finale.

Nella stagione 2021/22 ancora un pareggio, ancora per 1-1, sempre al Maradona. Quel pari sancì definitivamente la fine della corsa di Luciano Spalletti verso lo scudetto, che sarebbe arrivato l’anno dopo. E a proposito di annata scudetto, anche in quella circostanza, El Shaarawy realizzò un gol al Maradona, nell’unica circostanza in cui il Napoli riuscì comunque a vincere, 2-1, confermando la magia di quell’annata. Lo scorso anno, invece, all’Olimpico, realizzò un assist nel 2-0 dei capitolini. Insomma, un incubo per il Napoli, che Conte vorrà scacciare via, strappando 3 punti preziosissimi.