Dybala in campo contro il Napoli? Ranieri enigmatico ma svela la sensazioni dell’attaccante

Ci sarà anche Paulo Dybala per la sfida tra il Napoli e la Roma? A questa domanda ha risposto Claudio Ranieri in conferenza stampa.

Paulo Dybala ci sarà nella sfida tra Napoli e Roma? E’ quello che si chiedono i tifosi di entrambe le squadre, considerando che il giocatore argentino sposta gli equilibri in maniera considerevole. Antonio Conte sta studiando la migliore formazione da schierare contro i giallorossi, ed anche per lui ci saranno alcuni dubbi legati agli infortuni.

Dall’altra parte Claudio Ranieri dovrebbe avere a disposizione Hummels, come svelato nella conferenza stampa di oggi, mentre su Dybala il discorso è stato più complesso: “Hummels si è già allenato qualche giorno fa con me. Mi lascia sereno di poter decidere come voglio”, ha spiegato il tecnico per quanto riguarda l’ex difensore del Borussia Dortmund.

Napoli-Roma, le parole di Ranieri su Dybala

“Dybala l’ho visto oggi per i primi 20 minuti. Lasciatemi parlare con lui e con il fisioterapista. Non so quanti allenamenti deve fare prima di stare bene”, ha spiegato inizialmente Ranieri nel corso della conferenza stampa di oggi che precede proprio la partita col Napoli, la prima dal ritorno dello stesso mister in panchina.

“Sicuramente bisogna aiutare il ragazzo. Se tutto evidenzia che non c’è niente bisogna capire perché c’è il dolore. Io ci ho parlato in questi giorni è propositivo. Io sono uno di quelli che non vuole rischiare di perdere un giocatore. Abbiamo tre partite in sequenza, voglio capire quello che mi può dare”, ha ancora detto Ranieri.

Insomma, l’attaccante resta propositivo ma Ranieri non vuole rischiare, e dunque la sua presenza per la sfida col Napoli non è assolutamente certa.